"Морозна" субота та "мокра" неділя: синоптики попередили, до чого українцям готується на вихідних

Найхолоднішим уїк-енд буде в Карпатах

Незважаючи на "страшилки" синоптиків про страшне похолодання до мінус 18 градусів ночами, ситуація, можливо, виглядає не так гнітюче.

Звісно, найближчими днями трохи похолодає. Про це пише синоптик Ігор Кібальчич.

"У найближчі дві доби очікується подальше зниження температурного фону внаслідок посилення адвекції холоду з півночі. Температура повітря опиниться в межах норми, у західних областях навіть нижче за норму на 3 – 5 °С… На вихідних в Україні встановиться класична зимова погода з негативною середньодобовою температурою та наявністю снігу", — зазначає він.

У суботу, 4 лютого, у західних областях пройдуть снігопади, у Карпатах та на Прикарпатті сильний сніг, хуртовини. На дорогах ожеледиця. Температура повітря протягом доби -6...-1°С, на Закарпатті -2...+3°С. У північних областях упродовж доби очікується невеликий сніг, мокрий сніг. На дорогах ожеледиця. Температура повітря вночі становитиме -7...-2°С, днем -4...+1°С. У центральних областях місцями очікується невеликий сніг, удень із дощем. На дорогах подекуди ожеледиця. Температура повітря вночі -5...0°С, вдень -2...+3°С. На півдні України вночі без істотних опадів, удень невеликий дощ та мокрий сніг, на заході Криму помірні дощі. Подекуди туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря вночі -4...+1°С, удень +2...+7°С. У східній частині країни пройдуть опади переважно у вигляді снігу та мокрого снігу. Подекуди туман. На дорогах ожеледиця. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря вночі -5...0°С, вдень -2...+3°С.

У неділю, 5 лютого, на більшій частині території України очікується невеликий сніг, мокрий сніг. Температура повітря в нічний час становитиме -9...-4°С, вдень -5...0°С. У південних та центральних регіонах вночі -6...-1°С, вдень -1...+4°С. У Карпатах уночі -13...-8°С, днем -8...-3°С.

З Ігорем Кібальчичем загалом згодні його колеги з Укргідрометцентру.

Надалі встановиться типова для України лютнева погода – з невеликими мінусами та сніжком. При цьому жодних "лякалок" з кусачими морозами поки що не передбачається. Про це йдеться у прогнозах на сайтах "Погодник" та УНІАН.

Можливо, згодом вони "відкоригують" свій прогноз у бік холодів.

Але з огляду на те, що весна цього року має прийти рано, ситуацію з погодою можна вважати загалом сприятливою.