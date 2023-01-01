Наближається похолодання: синоптик розповіла, коли в Україні чекати на морози

Синоптик дала прогноз на перший тиждень січня 2023 року

Погода в Україні в січні відзначиться температурними гойдалками в перший тиждень місяця. Далеко не зимові "плюси" змінить значне похолодання. Відбутися це може перед Різдвяним святвечором.

Згідно з прогнозом погоди українського синоптика Наталії Діденко, який вона опублікувала на своїй сторінці у Facebook, 2 січня стовпчики термометрів ще показуватимуть досить високу температуру повітря. При цьому погода в Україні в понеділок, ймовірно, формуватиметься під впливом сухого антициклону Leonhard, аніж мокрого Magdalene.

"До того ж наша територія ще й належатиме завтра (2 січня, — Ред.) теплому повітряному сектору, який, як поважний старий кіт, розлігся між атмосферними фронтами, що ніяк не можуть "укусити" дощами чи снігом", — сказала Діденко.

За її словами, 2 січня практично на всій території країни варто очікувати від +7 до +12 градусів у денний час. Трохи холодніше буде у Харківській, Сумській, Чернігівській та Київській — від +6 до +9 градусів. Вночі очікується близько +1+7 градусів. Поривчастий вітер може бути у Карпатах, Луганській, Донбасі, Харківщині.

Потім 4 та 5 січня температура повітря почне помітно знижуватися. За прогнозом синоптика, у четвер, 5 січня, в Україні також очікуються опади.

В Укргідрометцентрі повідомляють, що 5 січня багато областей нашої країни накриє мокрий сніг з дощем, але, при цьому, температура повітря залишатиметься "плюсовою".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що синоптики прогнозують аномальну температуру повітря у лютому. Останній місяць зими буде більше схожим на справжню весну.