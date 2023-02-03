В Україну йдуть морози до -18: синоптик назвала дату

Морози прогнозуються не лише вночі, а й вдень

В Україну йде похолодання з півночі та морози. Вночі температура може опускатися до -18 градусів, але до середини місяця ситуація може змінитись.

Про це розповіла заступник начальника відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Наталія Голеня, передає РБК-Україна. Згідно з її прогнозом, погода зміниться після 12-13 лютого.

Так, в Україну йде холодне повітря з півночі, яке принесе нічні морози до -8...-13 градусів. Вдень теж буде свіжо – очікується, що стовпчики термометрів опустяться до -1…-7 градусів. Найхолодніше буде в Карпатах – температура може опуститися до -18 градусів. А з 5-6 лютого можливі опади у вигляді снігу у деяких регіонах України.

Синоптик прогнозує, що морози протримаються до 12-13 лютого, після чого, можливо, ситуація почне змінюватись, а температура підвищиться. Морози, що йдуть в Україну, пов’язані з холодним повітрям, яке йде з півночі. До кінця поточного тижня підніметься тиск, через що вночі можливі морози.

"Тому розпочнуться прояснення, і вночі це призведе до додаткового охолодження", — сказала вона.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, якою буде погода на початку лютого. Синоптик попередив, що Україну накриє справжня зима.