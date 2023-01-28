Взимку страждають не лише люди: як допомогти кімнатним рослинам дожити до весни

Домашнім рослинам взимку потрібен особливий догляд

Зима є складним періодом не тільки для людей, але й для кімнатних рослин, що страждають від низьких температур, нестачі світла та інших факторів, на які часто не звертаємо уваги.

Як повідомляє Gardens illustrated, у цей час рослинам потрібен особливий догляд, щоб дати їм можливість дожити до весни, коли тепла погода, свіже повітря і більше сонячного світла дадуть їм нові сили для зростання.

Сухе повітря

Центральне опалення, яке є у більшості українських квартир, має властивість висушувати повітря в кімнаті, що несприятливо позначається на рослинах.

Обприскування в цьому випадку панацеєю не є, оскільки його ефект є занадто короткочасним, щоб вплинути на ситуацію і, крім того, цей спосіб може викликати грибкові захворювання. Натомість можна поставити горщик на тацю з вологою галькою, піском або керамзитовими камінцями.

Як варіант, рослини можна перемістити до кімнат з підвищеною вологістю, на зразок ванної або кухні.

Також варто пам’ятати, що полиці над батареєю часто становлять вірну смерть для ваших рослин.

Освітлення

Взимку тривалість світлового дня скорочується, а це означає, що рослини одержують менше сонячного світла, ніж їм необхідно. Тому варто пересунути їх ближче до вікон, а також підіймати жалюзі або розсувати штори щоразу, коли сходить Сонце.

Допоможуть також світлодіодні світильники, які можна налаштувати на те, щоб вони вмикалися щоразу, коли стає темно, щоб не робити це вручну.

Більшість рослин варто встановлювати на відстані 30 сантиметрів від джерела світла, але сукуленти можна ставити і ближче.

Полив

Взимку рослина переходить у своєрідний "уповільнений режим" і споживає менше води та поживних речовин, а тому перезволоження найчастіше веде до початку гниття коренів та загибелі рослин.

Особливо це стосується кактусів та сукулентів, які треба поливати в зимові місяці лише коли земля в їхньому горщику повністю пересохне. У неопалюваному приміщенні вода їм може зовсім не знадобитися.

Шкідники

Зима для рослин є стресом, а цей стан у якому вони легше піддаються нападу шкідників. Тому перед початком зими рослину треба ретельно оглянути, особливо якщо ви забираєте її з відкритого балкону.

Огляньте дно горщика на наявність слимаків, що сховалися, а листя на наявність попелиці та павутинних кліщів. Чим раніше виявити зараження, тим легше впоратися з ним.

Боротися з паразитами допоможуть спеціальні інсектициди та регулярне протирання листя вологою ганчіркою.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чи треба мити вікна взимку і як правильно це робити, щоб не пошкодити скло та ущільнювач.