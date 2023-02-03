В Украину идут морозы до -18: синоптик назвала дату

Морозы прогнозируются не только ночью, но и днем

В Украину идет похолодание с севера и морозы. Ночью температура может опускаться до -18 градусов, но к середине месяца ситуация может изменится.

Об этом рассказала заместитель начальника отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня, передает РБК-Украина. Согласно ее прогнозу, погода изменится после 12-13 февраля.

Так, в Украину идет холодный воздух с севера, который принесет ночные морозы до -8…-13 градусов. Днем тоже будет свежо — ожидается, что столбики термометров опустятся до -1…-7 градусов. Холоднее всего будет в Карпатах — температура может опуститься до -18 градусов. А с 5-6 февраля возможны осадки в виде снега в некоторых региона Украины.

Синоптик прогнозирует, что морозы продержатся до 12-13 февраля, после чего, возможно, ситуация начнет меняться, а температура повысится. Морозы, которые идут в Украины, связаны с холодным воздухом, который идет с севера. К концу текущей недели поднимется давление, из-за чего ночью возможны морозы.

"Поэтому начнутся прояснения, и ночью это приведет к дополнительному охлаждению", — сказала она.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, какой будет погода в начале феварля. Синоптик предупредил о том, что Украину накроет настоящая зима.