В феврале ждите морозов: известный синоптик рассказала о погоде в последний месяц зимы

Сильно "кусачих" холодов в конце зимы точно не будет

Начало новой недели, как и было обещано синоптиками, "отметится" устойчивой погодой.

Но уже в первый дни недели новой на территорию Украины начнут поступать влажные воздушные массы атлантического происхождения, которые принесут осадки и повышение температуры. Об этом пишет синоптик Игорь Кибальчич.

Так, в понедельник, 30 января, небольшие осадки пройдут в Крыму, Приазовье, а также в северо-западных областях Украины. Ночью и утром в центральных, южных и восточных областях возможен туман. Температура воздуха ночью составит -8…-3 °С, в северо-западных и юго-восточных областях -4…+1 °С. Днём максимальные значения достигнут -2…+3 °С. В Карпатах в течение суток -8…-3 °С.

Во вторник, 31 января, небольшие осадки в виде мокрого снега с дождём пройдут в большинстве областей Украины. Местами возможен туман. На дорогах гололедица. Температура воздуха ночью составит -6…-1 °С, днём -1…+4 °С.

В среду, 1 февраля, пройдёт небольшой мокрый снег, местами с дождём и моросью в большинстве регионов страны. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный, 5 – 10 м/с. Температура воздуха в ночное время будет колебаться в пределах -5…0 °С, днём повысится до -1…+4 °С.

В четверг, 2 февраля, местами на территории нашей страны ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега, мороси и дождя. Температура воздуха ночью составит -5…0 °С, днём -1…+4 °С, в южных областях +2…+7 °С.

В пятницу, 3 февраля, в нашей стране сохранится облачная погода с небольшими осадками в преимущественно в виде мокрого снега. На дорогах страны гололедица. Ветер переменных направлений, 3 – 8 м/с, в западной части северо-западный, 7 – 12 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах -4…+1 °С, днём -2…+3 °С, в южной части +2…+7 °С.

Ближе к выходным произойдёт поступление воздушных масс с севера, в результате чего температура воздух начнёт понижаться, наиболее существенно на Правобережье нашей страны. Кроме того, под влиянием атмосферных фронтов ожидается периодическое выпадение осадков в виде снега и дождя. На большей части территории Украины возобновится снежный покров, за исключением южной половины.

На выходные, 4 – 5 февраля, в Украине будет преобладать поле повышенного давления. Существенных осадков не предвидится. Температура воздуха в ночное время составит -10…-5 °С, днём -5…0 °С. В юго-восточных областях ночью -7…-2 °С, днём около 0 °С. В Карпатах ночью температура опустится до -16…-11 °С, днём -10…-5 °С.

Но в последующие недели февраля, считает синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха, в Украину может прийти похолодание. Об этом она заявила в интервью 24 каналу.

"В феврале могут быть определенные понижения температуры… . Есть тенденция сейчас, что начало февраля будет близко к норме, а в дальнейшем уже будем смотреть и уточнять. Норма средней месячной температуры для Украины -2,2 градуса", — сказала Птуха.

Она добавила, что ожидать сильных морозов до -25 или -30 градусов в феврале 2023 года не стоит, однако исключать, что похолодания до существенных минусов нельзя.

"Конечно же, морозы могут быть разной интенсивности. Однако, насколько я знаю, наши ученые пока не прогнозировали -25 -30 градусов", — сказала синоптик.

Птуха добавила, что морозные периоды в Украине сменяются потеплениями, а длительность периодов с существенными морозами с каждым годом сокращается. Но в целом стоит настраиваться на холода.

Напомним, что мнение Натальи Птухи разделяют и ее коллеги, по мнению которых февраль придет с морозами, но по-настоящему "зимним" он не будет.