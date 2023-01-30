У лютому чекайте на морози: відомий синоптик розповіла про погоду в останній місяць зими

Сильно "кусачих" холодів наприкінці зими точно не буде

Початок нового тижня, як і обіцяли синоптики, "відзначиться" стійкою погодою.

Але вже в перші дні новий на територію України почнуть надходити вологі повітряні маси атлантичного походження, які принесуть опади та підвищення температури. Про це пише синоптик Ігор Кібальчич.

Так, у понеділок, 30 січня, невеликі опади пройдуть у Криму, Приазов’ї, а також у північно-західних областях України. Вночі та вранці у центральних, південних та східних областях можливий туман. Температура повітря вночі становитиме -8...-3°С, у північно-західних та південно-східних областях -4...+1°С. Вдень максимальні значення досягнуть -2…+3 °С. У Карпатах протягом доби -8...-3°С.

У вівторок, 31 січня, невеликі опади у вигляді мокрого снігу з дощем пройдуть у більшості областей України. Подекуди можливий туман. На дорогах ожеледиця. Температура повітря вночі становитиме -6...-1°С, днем -1...+4°С.

У середу, 1 лютого, пройде невеликий мокрий сніг, місцями з дощем та мрякою у більшості регіонів країни. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря в нічний час коливатиметься в межах -5...0 °С, днем підвищиться до -1...+4 °С.

У четвер, 2 лютого, місцями на території нашої країни очікуються невеликі опади у вигляді мокрого снігу, мряки та дощу. Температура повітря вночі становитиме -5...0°С, днем -1...+4°С, у південних областях +2...+7°С.

У п’ятницю, 3 лютого, у нашій країні утримається хмарна погода з невеликими опадами переважно у вигляді мокрого снігу. На дорогах країни ожеледиця. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с, у західній частині північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься в межах -4...+1°С, днем -2...+3°С, у південній частині +2...+7°С.

Ближче до вихідних відбудеться надходження повітряних мас з півночі, внаслідок чого температура повітря почне знижуватися, найбільше на Правобережжі нашої країни. Крім того, під впливом атмосферних фронтів очікується періодичне випадання опадів у вигляді снігу та дощу. На більшій частині території України відновиться сніговий покрив, крім південної половини.

На вихідні, 4 – 5 лютого, в Україні переважатиме поле підвищеного тиску. Суттєвих опадів не передбачається. Температура повітря в нічний час становитиме -10...-5°С, вдень -5...0°С. У південно-східних областях вночі -7...-2°, вдень близько 0°С. У Карпатах вночі температура опуститься до -16...-11°С, вдень -10...-5°С.

Але у наступні тижні місяця, вважає синоптик Укргідрометцентру Наталія Птуха, в Україну може прийти похолодання. Про це вона заявила в інтерв’ю 24 каналу.

"У лютому можуть бути певні зниження температури... Є тенденція зараз, що початок лютого буде близько до норми, а надалі вже будемо дивитися і уточнювати. Норма середньої місячної температури для України -2,2 градуси", — сказала Птуха.

Вона додала, що очікувати на сильні морози до -25 або -30 градусів у лютому 2023 року не варто, проте виключати, що похолодання буде до суттєвих мінусів не можна.

"Звичайно ж, морози можуть бути різної інтенсивності. Однак, наскільки я знаю, наші вчені поки що не прогнозували -25 -30 градусів ", — сказала синоптик.

Птуха додала, що морозні періоди в Україні змінюються потепліннями, а тривалість періодів із суттєвими морозами з кожним роком скорочується. Але загалом варто налаштовуватися на холоди.

Нагадаємо, що думку Наталії Птухи поділяють і її колеги, на думку яких лютий прийде із морозами, але по-справжньому "зимовим" він не буде.