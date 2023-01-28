"Слизький" лютий попереду: чого українцям чекати від погоди в останній місяць зими

Лютий хоч і буде теплим, але зі своїми сюрпризами

До кінця зими залишився лише один місяць, проте по-справжньому "зимовим" він не буде. Водночас зовсім без морозів обійтися не вдасться.

Як говориться в прогнозі Gismeteo, початок лютого на більшій частині території України відзначиться легкими морозами вдень, а ось вночі температура повітря може опускатися аж до -10 градусів. Втім, такі холоди триватимуть недовго і вже до початку другої декади місяця стовпчики термометра вдень підуть у плюс.

Проте нічні заморозки спостерігатимуться ще й у березні. Подібні перепади температур у добавку до рясних опадів у вигляді дощу та мокрого снігу найкраще сприятимуть виникненню крижаної кірки на дорогах і тротуарах, а тому до цього варто бути готовим.

Єдиним винятком із погодної картини лютого стануть південні області, де нічні заморозки будуть рідкісним гостем, а вдень температура повітря в мінус йти практично не буде.

Погода у Львові

погода у Києві

Погода в Харкові

Погода в Дніпрі

Погода в Одесі

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як поводитися на слизькій поверхні, щоб уникнути падіння і путівки в травмпункт.

Крім того, ми також писали про те, як зробити своє взуття менш слизьким за допомогою підручних засобів.