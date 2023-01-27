Дуже дешевий та абсолютно безпечний спосіб уникнути падіння на льоду (відео)

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У Великій Британії жінка вигадала кумедний спосіб пересуватися по слизькій дорозі. Щоб уникнути падіння на льоду їй навіть не знадобилося "модернізувати" своє взуття, як ми рекомендували раніше. Все, що треба — звичайні в’язані шкарпетки.

Своїм лайфхаком британка з ніком meels family Life поділилася у TikTok. Виявилося, що все дуже й дуже просто — прямо-таки геніально: вона просто натягнула теплі шкарпетки поверх звичайного зимого взуття.

"Абсолютно переломний момент. Коли на вулиці мороз, шкарпетки на черевиках. Найкращий лайфхак на цей момент, на мій погляд. Шкарпетки, надіті поверх взуття, щоб не посковзнутися на льоду", — каже на відео дівчина.

Цей спосіб насправді дуже простий: волокна шкарпеток прилипають до льоду, запобігаючи ковзанню пласкої підошви. Збоку це може мати смішний вигляд, проте, за словами авторки ролика, спосіб дійсно вартий уваги.

До речі, це дуже давній лайфхак, про який знали ще наші бабусі, однак з часом — завдяки появі взуття з різними типами підошви — про нього дещо призабули. А ще такий трюк досить дешевий, бо однієї в’язаної пари шкарпеток вистачить на багато прогулянок.

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