"Скользкий" февраль впереди: чего украинцам ждать от погоды в последний месяц зимы

Февраль хоть и будет теплым, но со своими сюрпризами

До конца зимы остался лишь один месяц, однако по-настоящему "зимним" он не будет. Вместе с тем совсем без морозов обойтись не удастся.

Как говорится в прогнозе Gismeteo, начало февраля на большей части территории Украины отметится легкими морозами в дневное время суток, а вот в ночную пору температура воздуха может опускаться вплоть до -10 градусов. Впрочем, такие холода будут длиться недолго и уже к началу второй декады месяца столбики термометра днем уйдут в плюс.

Тем не менее ночные заморозки будут наблюдаться еще и в марте. Подобные перепады температур в добавку к обильным осадкам в виде дождя и мокрого снега будут самым лучшим образом способствовать возникновению ледяной корки на дорогах и тротуарах, а потому к этому стоит быть готовым.

Единственным исключением из погодной картины февраля станут южные области, где ночные заморозки будут редким гостем, а днем температура воздуха в "минус" уходить практически не будет.

Погода во Львове

Погода в Киеве

Погода в Харькове

Погода в Днепре

Погода в Одессе

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как себя вести на скользкой поверхности, чтобы избежать падения и путевки в травмпункт.

Кроме того, мы также писали о том, как сделать свою обувь менее скользкой при помощи подручных средств.