Спасут правильная обувь и походка: как не падать зимой на гололеде

Обледенелые поверхности могут быть очень коварными

Погода в Украине этой зимой обещает принести множество температурных качелей и осадков, что чревато возникновением гололеда на улицах, а следовательно и повышением рисков получить травмы при прогулках на свежем воздухе.

Чтобы уберечь украинцев от визита в травмпункты, Госслужба по чрезвычайным ситуациям составила памятку о том, как стоит себя вести на скользких поверхностях в зимнее время.

В частности спасатели рекомендуют на зиму подбирать обувь с толстой ребристой поверхностью, которая не будет так сильно скользить на гололеде.

Также стоит достать руки из карманов и идти медленными короткими шагами, что позволит лучше держать равновесие.

При прогулке по тротуару стоит держаться ближе к его центру и дальше от крыш, с которых могут упасть сосульки. Кроме того рекомендуется обходить металлические люки, так как они покрываются льдом в первую очередь.

Спасатели также настойчиво советуют не ходить по льду в состоянии алкогольного опьянения.

Если падения избежать не удалось, то стоит попытаться согнуть руки в локтях и падать на предплечье, чтобы минимизировать повреждения.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, как правильно одеваться по погоде зимой, а также о секретах утепления обуви.