Очень дешевый и безопасный способ избежать падения на льду (видео)

С этим вам поможет всего одна популярная вещь

В Великобритании женщина придумала забавный способ передвигаться по скользкой дороге. Чтобы избежать падения на льду, ей даже не понадобилось "модернизировать" свою обувь, как мы рекомендовали раньше. Все, что нужно – обычные вязаные носки.

Своим лайфхаком британка с ником meels family Life поделилась в TikTok. Оказалось, что все очень и очень просто — прямо гениально: она просто натянула теплые носки поверх обычной зимней обуви.

"Совершенно переломный момент. Когда на улице мороз, носки на ботинках. Лучший лайфхак на этот момент, на мой взгляд. Носки, надеты поверх обуви, чтобы не поскользнуться на льду", — говорит на видео девушка.

Этот способ на самом деле очень прост: волокна носков прилипают ко льду, предотвращая скольжение плоской подошвы. Со стороны это может выглядеть смешно, однако, по словам автора ролика, способ действительно достоин внимания.

Кстати, это очень древний лайфхак, о котором знали еще наши бабушки, однако со временем благодаря появлению обуви с разными типами подошвы о нем уже подзабыли. А еще такой трюк довольно дешевый, потому что одной вязаной пары носков хватит на много таких прогулок.

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