Гололед не страшен: топ-7 дешевых способов предотвратить скольжение обуви

В зимнее время года обуви стоит уделить особое внимание

Гололед зимой очень опасен, так как можно упасть и получить травму. Чтобы избежать неприятностей, выбирайте правильную обувь. Сапоги и ботинки не только должны быть водонепроницаемыми. Просто и дешево можно обезопасить подошву вашей зимней пары обуви.

Есть семь лайфхаков, которые предотвратят скольжение обуви по льду в зимнее время года. Некоторые из трюков обойдутся вам в копейки, ведь на помощь придут подручные материалы, которые есть в любом доме. Что сделать с обувью, чтобы она не скользила, рассказывается в материале "РБК Украина".

Лайфхак №1 — лейкопластырь. Возьмите широкий лейкопластырь и наклейте к подошве крест-накрест. Защита прослужит как минимум три дня.

Лайфхак №2 — клей. Вымойте и обезжирьте подошву и нанесите тонким слоем клей а-ля "Момент". После этого присыпьте поверхность песком. Такой трюк сделает подошву более шероховатой и она не будет скользить около 3-4 недель.

Лайфхак №3 — наждачная бумага. Еще один дешевый и сердитый вариант. Приклеить куски такой бумаги поможет тот же суперклей. Если переживаете за внешний вид, то закрасьте наждачный материал черным маркером. О скольжении можете забыть по крайней мере на пару недель.

Лайфхак №4 — узор. Подошва не должна быть гладкой, поэтому на ней есть фабричные выемки или узоры, но они, увы, со временем стираются. Поэтому вооружитесь острой проволокой, гвоздем или же теркой и сделайте новые узоры на этом участке обуви. Эффект сохранится в течение месяца.

Лайфхак №5 — войлок. Не менее эффективный в данном случае материал. Очистите подошву и наклейте фрагменты войлока, чтобы обувь не скользила как минимум 10 дней.

Лайфхак №6 — строительный скотч. Идеальный трюк, если нужно, чтобы сапоги не скользили день-два. Прикрепите скотч к подошве липкой стороной наружу.

Лайфхак №7 — готовые средства из магазина. Можно обойтись и без подручных материалов, а купить специальные резиновые подошвы или ледоступы для ваших ботинок на зиму.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как нужно передвигаться в гололед, чтобы не упасть. Простые советы обеспечат вашу безопасность на улице.