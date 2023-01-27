Весна начнется рано: синоптик обрадовал прогнозом погоды на февраль

Начало месяца будет морозным и возможно с осадками, но под конец зимы потеплеет

Несмотря на то, что в некоторых регионах Украины лед и заморозки, конец зимы все же порадует теплом. В феврале столбики ртутного термометра поднимутся до +14 градусов.

Прогнозом погоды на февраль поделился народный синоптик Станислав Щедрин, передает ТСН. ua. По его словам, в начале февраля ожидаются морозы, которые сменятся настоящей весной.

Так, с 5 по 7 февраля погода будет прохладной. Средняя температура по стране будет колебаться днем от -4 до -6 градусов, а ночью — от -7 до -9 градусов, а местами даже до -14. Существенные осадки не прогнозируются, лишь на западе Украины вероятны переменные снегопады.

Во вторую декаду февраля количество осадков увеличится, но мороза не будет — температура воздуха будет со знаком плюс. Теплее всего ожидается в конце февраля — погода будет похожа на начало марта. В некоторых регионах потеплеет до +14 градусов. Весна, к слову, начнется в этом году довольно рано, спрогнозировал синоптик.

"Во второй декаде февраля температура вновь вырастет до плюсовых значений, но и осадков значительно увеличится — преимущественно в виде дождей и мокрого снега. Последняя декада февраля будет похожа на начало марта, по всей стране будет преобладать относительно теплая погода, температура будет достигать от -2 до + 7 градусов ночью и до -2+14 градусов днем в зависимости от региона", — рассказал Станислав Щедрин.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в марте потеплеет до +16 градусов, но не по всей Украины, а лишь в некоторых регионах.