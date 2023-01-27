Время для селфи и "баллета" на улицах: синоптики предупредили о сюрпризах погоды в ближайшие дни

В Киеве ожидается идеальное время для "настоящих зимних фото"

Пока многие украинцы ждут прихода потепления, погода не устает "радовать" их своими "проделками".

О части из них рассказала синоптик Наталья Диденко.

Так, согласно ее информации, в пятницу, 27 января, столбики термометров в большинстве областей неожиданно "взлетят" до целых +1+4 градусов, в Крыму – даже до +4+9 градусов.

В то же время подмерзшая поверхность земли будет "толкаться" и "ставить подножки", — пишет специалист, рекомендуя сегодня выбирать для выхода на улицу обувь со скользкой подошвой, чтобы "не смешить воробьев и ворон" своими падениями.

Серьезные осадки в пятницу маловероятные, небольшой снег возможен на западе и севере Украины.

В Киеве 27 января кое-где будет пролетать "красивый снежок", поэтому можно будет сделать зимнее фото – если не будет воздушных тревог. Температура воздуха также будет комфортной для селфи — на уровне 0+2 градуса. Но при этом специалист делает важное предупреждение.

"На дорогах гололедица, осторожно становитесь в четвертую и пятую балетные позиции для фото, не поскользнитесь!" – предупреждает Диденко.

Но уже завтра-послезавтра, 28 – 29 января, жителей южных и Винницкой областей, а также Прикарпатья и Крыма ждет новая напасть — дожди и мокрый снег. Такой прогноз приводит синоптик Игорь Кибальчич. Температура воздуха в ночное время будет колебаться в пределах -4…+1 °С, днём -1…+4 °С, в южных областях ночью +1…+6 °С, днём +3…+8 °С.

В последующие недели температура воздуха, считают специалисты сайта Meteoprog, будет держаться на уровне ноля, а на второй день февраля даже возможно ее небольшое повышение.

Эксперты на сайте GisMeteo настроены не менее оптимистично: по их мнению, начало февраля будет теплым. Но вот в ближайшие 3-4 дня днем будет небольшой минус.

В свою очередь, на сайте "Погодник" полагают, что начало февраля будет теплым, но ближе к концу первой недели месяца.

Напомним, что не меньше сюрпризов приготовил для украинцев и март: примерно с половины месяца температура воздуха начнет резко повышаться, достигая уже на стоящих весенних значений.