Весна розпочнеться рано: синоптик порадував прогнозом погоди на лютий

Початок місяця буде морозним і можливим з опадами, але під кінець зими потеплішає

Незважаючи на те, що в деяких регіонах України лід і заморозки, кінець зими все ж таки порадує теплом. У лютому стовпчики ртутного термометра піднімуться до +14 градусів.

Прогнозом погоди на лютий поділився народний синоптик Станіслав Щедрін, повідомляє ТСН. ua. За його словами, на початку лютого очікуються морози, які зміняться справжньою весною.

Так, з 5 по 7 лютого погода буде прохолодною. Середня температура по країні коливатиметься вдень від -4 до -6 градусів, а вночі від -7 до -9 градусів, а місцями навіть до -14. Суттєві опади не прогнозуються, лише на заході України можливі мінливі снігопади.

У другій декаді лютого кількість опадів збільшиться, але морозу не буде — температура повітря буде зі знаком плюс. Тепліше за все буде наприкінці лютого — погода буде схожа на початок березня. У деяких регіонах потеплішає до +14 градусів. Весна, до речі, розпочнеться цього року зарано, спрогнозував синоптик.

"У другій декаді лютого температура знову зросте до плюсових значень, але й опадів значно збільшиться — переважно у вигляді дощів та мокрого снігу. Остання декада лютого буде схожа на початок березня, по всій країні переважатиме відносно тепла погода, температура сягатиме від -2 до +7 градусів вночі та до -2+14 градусів вдень залежно від регіону", — розповів Станіслав Щедрін.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у березні потеплішає до +16 градусів, але не по всій Україні, а лише в деяких регіонах.