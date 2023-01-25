В Україну йдуть снігопади: синоптики розповіли, коли зміниться погода

Прогноз погоди в Україні до кінця січня

В Україну знову йде потепління. Вже на кінець січня погода по всій країні значно зміниться. Синоптики обіцяють не лише "плюси" вдень на стовпчиках термометрів, а й несподівані снігопади.

До кінця цього тижня у країні буде переважно сухо. Вдень температура повітря підніматиметься від невеликих мінусів до невеликих плюсів. До ночі знову повертатимуться морози. Однак вони протримаються ще недовго. Про це повідомляє УНІАН.

Синоптики прогнозують, що погода почне помітно змінюватись останніми днями січня. Таким чином, 30 січня вдень температура повітря по всій території України триматиметься на позначках вище за нуль. У той же час на заході та на Сумщині вдень може бути до -1 градуса. Водночас очікується невелика хмарність та опади у вигляді снігу. Він пройде здебільшого західних областей і деяких північних.

Другий місяць зими завершиться потеплінням, похмурою погодою та снігом. Вдень майже на всій території України температура підніматиметься до +2 градусів, а вночі падатиме до -4.

Фото — УНІАН

Також синоптики додали, що опади в останній день січня поширюватимуться на всі західні та північні області. Сніг також може пройти у частині центральних областей, на Харківщині та навіть у Криму. При підвищенні температури повітря йтиме мокрий сніг.

Фото — УНІАН

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що синоптики озвучили прогноз погоди на лютий та розповіли, де температура повітря опускатиметься нижче -10 градусів у нічний час.

Також ми повідомляли про те, що синоптики зробили оптимістичний прогноз погоди на березень 2023 року.