Час для селфі та "балету" на вулицях: синоптики попередили про сюрпризи погоди найближчими днями

У Києві очікується ідеальний час для "справжніх зимових фото"

Поки багато українців чекають на прихід потепління, погода не втомлюється "радувати" їх своїми "витівками".

Про частину з них розповіла синоптик Наталія Діденко.

Так, згідно з її інформацією, у п’ятницю, 27 січня, стовпчики термометрів у більшості областей зненацька "злетять" до цілих +1+4 градусів, у Криму – навіть до +4+9 градусів.

Водночас підмерзла поверхня "штовхатиметься" і "ставитиме підніжки", — пише фахівець, рекомендуючи сьогодні не обирати для виходу на вулицю взуття зі слизькою підошвою, щоб "не смішити горобців і ворон" своїми падіннями.

Серйозні опади у п’ятницю малоймовірні, невеликий сніг можливий на заході та півночі України.

У Києві 27 січня подекуди пролітатиме "гарний сніжок", тож можна буде зробити зимове фото – якщо не буде повітряних тривог. Температура повітря також буде комфортною для селфі – на рівні 0+2 градуси. При цьому фахівець робить важливе попередження.

"На дорогах ожеледиця, обережно ставайте в четверту та п’яту балетні позиції для фото, не послизніться !" – попереджає вона.

А вже завтра і післязавтра, 28 – 29 січня, мешканцям південних та Вінницької областей, а також Прикарпаття та Криму варто підготуватися до іншої "напасті" — дощів та мокрого снігу. Такий прогноз наводить синоптик Ігор Кібальчич. Температура повітря в нічний час коливатиметься в межах -4...+1°С, вдень -1...+4°С, у південних областях вночі +1...+6°С, удень +3...+8°С.

У наступні дні тижня температура повітря, вважають фахівці сайту Meteoprog, триматиметься на рівні нуля, а на другий день лютого навіть можливе її невелике підвищення.

Експерти на сайті GisMeteo налаштовані не менш оптимістично: на їхню думку, початок лютого буде теплим. Але найближчими 3-4 днями вдень буде невеликий мінус.

У свою чергу, на сайті "Погодник" вважають, що початок лютого буде теплим, але ближче до кінця першого тижня місяця.

Нагадаємо, що не менше сюрпризів приготував для українців і березень: приблизно з половини місяця температура повітря почне різко підвищуватися, досягаючи вже на весняних значень.