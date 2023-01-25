В Украину идут снегопады: синоптики рассказали, когда изменится погода

Прогноз погоды в Украине до конца января

В Украину вновь идет потепление. Уже к концу января погода по всей стране значительно изменится. Синоптики обещают не только "плюсы" в дневное время на столбиках термометров, но и неожиданные снегопады.

До конца текущей недели в стране будет преимущественно сухо. Днем температура воздуха будет подниматься от небольших "минусов" до небольших "плюсов". К ночи вновь будут возвращаться морозы. Однако и они продержатся еще недолго. Об этом сообщает УНИАН.

Синоптики прогнозируют, что погода начнет заметно меняться в последние дни января. Таким образом, 30 января днем температура воздуха по всей территории Украины будет держаться на отметках выше нуля. В то же время на западе и в Сумской области днем может быть до -1 градуса. Вместе с тем ожидается небольшая облачность и осадки в виде снега. Он пройдет в большей части западных областей и в некоторых северных.

Второй месяц зимы завершится потеплением, пасмурной погодой и снегом. Днем почти на всей территории Украины температура будет подниматься до +2 градусов, а ночью будет падать до -4.

Фото - УНИАН

Также синоптики добавили, что осадки в последний день января будут распространяться на все западные и северные области. Снег также может пройти в части центральных областей, на Харьковщине и даже в Крыму. При повышении температуры воздуха будет идти мокрый снег.

Фото - УНИАН

Напомним, раньше мы писали о том, что синоптики озвучили прогноз погоды на февраль и рассказали, где температура воздуха будет опускаться ниже -10 градусов в ночное время.

Также мы сообщали о том, что синоптики сделали оптимистичный прогноз погоды на март 2023.