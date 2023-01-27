Ожеледиця не страшна: топ-7 дешевих способів запобігти ковзанню взуття

У зимову пору року взуттю варто приділити особливу увагу

Ожеледиця взимку дуже небезпечна, бо можна впасти і отримати травму. Щоб уникнути неприємностей, вибирайте правильне взуття. Чоботи та черевики не тільки повинні бути водонепроникними. Просто й дешево можна убезпечити підошву вашої зимової пари взуття.

Є сім лайфхаків, які запобігатимуть ковзанню взуття по льоду в зимову пору року. Деякі з трюків коштуватимуть вам копійки, адже на допомогу прийдуть підручні матеріали, які є в будь-якому будинку. Що зробити із взуттям, щоб воно не ковзало, розповідається в матеріалі "РБК Україна".

Лайфхак №1 – лейкопластир. Візьміть широкий лейкопластир і наклейте до підошви навхрест. Захист прослужить щонайменше три дні.

Лайфхак №2 – клей. Вимийте та знежирте підошву й нанесіть тонким шаром клей а-ля "Момент". Після цього присипте поверхню піском. Такий трюк зробить підошву більш шорсткою і вона не ковзатиме близько 3-4 тижнів.

Лайфхак №3 — наждачний папір. Ще один дешевий та сердитий варіант. Приклеїти шматки такого паперу допоможе той самий суперклей. Якщо переживаєте за зовнішній вигляд, зафарбуйте наждачний матеріал чорним маркером. Про ковзання можете забути принаймні кілька тижнів.

Лайфхак №4 — візерунок. Підошва не повинна бути гладкою, тому на ній є фабричні виїмки або візерунки, але вони, на жаль, згодом стираються. Тому озбройтеся гострим дротом, цвяхом або теркою і зробіть нові візерунки на цій ділянці взуття. Ефект збережеться протягом місяця.

Лайфхак №5 — повсть. Не менш ефективний у цьому випадку матеріал. Очистіть підошву і наклейте фрагменти повсті, щоб взуття не ковзало щонайменше 10 днів.

Лайфхак №6 — будівельний скотч. Ідеальний трюк, якщо потрібно, щоб чоботи не ковзали день-два. Прикріпіть скотч до підошви липкою стороною назовні.

Лайфхак №7 – готові засоби з магазину. Можна обійтися і без підручних матеріалів, а купити спеціальні гумові підошви або льодоступи для черевиків на зиму.

Раніше "Телеграф" розповідав, як треба пересуватися в ожеледицю, щоб не впасти. Прості поради забезпечать вашу безпеку на вулиці.