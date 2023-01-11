Врятують правильне взуття та хода: як не падати взимку на ожеледиці

Зледенілі поверхні можуть бути дуже підступними

Погода в Україні цієї зими обіцяє принести безліч температурних гойдалок та опадів, що загрожує виникненням ожеледиці на вулицях, а відтак і підвищенням ризиків отримати травми при прогулянках на свіжому повітрі.

Щоб уберегти українців від візиту до травмпунктів, Держслужба з надзвичайних ситуацій склала пам’ятку про те, як варто поводитися на слизьких поверхнях у зимовий час.

Зокрема рятувальники рекомендують на зиму підбирати взуття з товстою ребристою поверхнею, яке не так сильно ковзатиме на ожеледиці.

Також варто дістати руки з кишень та йти повільними короткими кроками, що дозволить краще тримати рівновагу.

При прогулянці тротуаром варто триматися ближче до його центру і далі від дахів, з яких можуть впасти бурульки. Крім того, рекомендується обходити металеві люки, тому що вони покриваються льодом в першу чергу.

Рятувальники також наполегливо радять не ходити льодом у стані алкогольного сп’яніння.

Якщо падіння уникнути не вдалося, варто спробувати зігнути руки в ліктях і падати на передпліччя, щоб мінімізувати пошкодження.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, як правильно одягатися за погодою взимку, а також про секрети утеплення взуття.