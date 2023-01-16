Чи чекати в Україні сильних снігопадів? Стало відомо, якою буде погода до кінця зими

Останній місяць зими здивує своєю погодою

Цьогорічна зима виявилася практично не сніговою, і відносно теплою до приходу січневих морозів на початку місяця. Проте синоптики передають, що до кінця лютого зима ще проявить свій "характер" та накриє нашу країну снігом.

Згідно із середнім прогнозом погоду по Україні, опублікованому на сайті Meteoprog, до кінця січня опадів у вигляді снігу чи дощу практично не буде. Більшість днів переважатиме суха погода. Лише до 20 січня синоптики прогнозують невеликий сніг.

Стовпчики термометрів будуть підійматися в середньому до +2..+3 градусів тепла вдень, а вночі температура може падати в деякі дні до 5 і 7 градусів нижче 0. Найхолоднішим днем у два останні тижні стане 27 січня. Вдень очікується до -1 градуса, а вночі -7.

Погода в Україні на січень

Проте вже з лютого погода почне поступово налагоджуватися. Сильних морозів у останній місяць зими не очікується. Синоптики зазначають, що у лютому очікується більше сніжних днів, ніж у січні. Сніг випаде 2, 4 та 6 лютого. При цьому 5 лютого буде дощ зі снігом. Крім того, цього місяця передбачається кілька дощових днів. Їх варто чекати 7, 15, 17 та 23 лютого.

Температура повітря протягом місяця буде плюсовою. Однак у нічний час стовпчики термометрів можуть падати максимально до -5 градусів на початку місяця. Потім плюсова температура вночі розпочнеться після 19 лютого.

Зазначається, що найхолоднішим днем у лютому стане другий день. Температура повітря вдень сягатиме 0 градусів, а вночі — до -5.

Погода в Україні на лютий

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що синоптик Ігор Кібальчич розповів, якою буде погода в Україні на Водохреща.