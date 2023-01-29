Удар стихії на початку лютого: кому потужний циклон принесе снігопади, хуртовини та дощі з переходом у сильний сніг

Приблизно до Дня святого Валентина погода буде нестійкою.

Остання ніч тижня, як і обіцяли синоптики, буде холодною, при цьому місцями очікуються сніг і дощі.

У той же час на більшій частині території України істотних опадів 29 січня не передбачається, прогнозує синоптик Ігор Кібальчич. Лише у південних регіонах, Криму та Приазов’ї очікується невеликий дощ та мокрий сніг. Температурне тло збережеться без істотних змін: вночі від -11...до -6 °С (Карпати та Північ Лівобережжя), вдень від -2...до +3 °С на більшій частині країни.

Приблизно таку погоду обіцяють і фахівці Укргідрометцентру.

Але початок останнього місяця зими, на думку народного синоптика Стаса Щедріна, відрізнятиметься від тієї комфортної погоди, до якої ми звикли з початку зими.

"З 3 числа існує велика ймовірність, що до нас надійде потужний циклон з півдня, який зумовить по всій країні сильні та дуже сильні снігопади, хуртовини, на півдні сильні дощі з переходом у сильний сніг", — пише Щедрін у своєму акаунті в Facebook .

Також у відповідь на запитання читачів блогу він зазначив, що холодна погода триватиме приблизно з тиждень, а друга та третя декада лютого будуть набагато теплішими.

Прогноз народного синоптика підтверджують на сайті Weather.com – згідно з їхніми даними, українцям варто чекати на рясні сніги на початку лютого, а також "мінусів" вдень і особливо вночі.

Приблизно таку саму метеокартину малюють і фахівці на сайті "Погода УНІАН". Але попереджають, що до Дня святого Валентина погода змінюватиметься.

На щастя, у другій половині лютого стовпчики термометрів поповзуть угору, адже зима вже встигла набридти більшості українців, і багатьом з нас, напевно, хочеться літнього тепла.