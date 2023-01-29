Удар стихии в начале февраля: кому мощный циклон принесет снегопады, метели, и дожди с переходом в сильный снег

Примерно до Дня святого Валентина погода будет неустойчивой

Последняя ночь завершающейся недели, как и обещали синоптики, будет холодной, при этом местами ожидаются снег и дожди.

В то же время на большей части территории Украины существенных осадков 29 января не предвидится, прогнозирует синоптик Игорь Кибальчич. Только в южных регионах, Крыму и в Приазовье ожидается небольшой дождь и мокрый снег. Температурный фон сохранится без существенных изменений: ночью от -11…до -6 °С (Карпаты и Север Левобережья), днем от -2…до +3 °С на большей части страны.

Примерно такую же погоду обещают и специалисты Укргидрометцентра.

Но вот начало последнего месяца зимы будет, по мнению народного синоптика Стаса Щедрина отличаться от той комфортной погоды, к который мы привыкли с начала зимы.

"С 3 числа существует большая вероятность, что к нам поступит мощный циклон с юга, который обусловит по всей стране сильные и очень сильные снегопады, метели, на юге сильные дожди с переходом в сильный снег", — пишет Щедрин у себя в аккаунте в Facebook.

В ответ на вопросы читателей блога он указал, что холодная погода продлится примерно с неделю, и вторая и третья декада февраля будут намного теплее.

Прогноз народного синоптика подтверждают на сайте Weather.com – согласно их данным, украинцам стоит ждать обильных снегов в начале февраля, а также "минусов" днем и особенно ночью.

Примерно такую же метеокартину рисуют и специалисты на сайте "Погода УНИАН". Но предупреждают, что до Дня святого Валентина погода будет меняться.

К счастью, во второй половине февраля столбики термометров поползут вверх, ведь зима уже успела надоесть большинству украинцев, и многим из нас наверняка хочется летнего тепла.