Ждать ли в Украине сильных снегопадов? Стало известно, какой будет погода до конца зимы

Последний месяц зимы удивит своей погодой

Зима в этом году оказалась практически не снежной, и относительно теплой до прихода январских морозов в начале месяца. Однако синоптики передают, что до конца февраля зима еще проявит свой "характер" и накроет нашу страну снегом.

Согласно среднему прогнозу погоду по Украине, опубликованному на сайте Meteoprog, до конца января осадков в виде снега или дождя практически не будет. Большую часть дней будет преобладать сухая погода. Лишь на 20 января синоптики прогнозируют небольшой снег.

Столбики термометров будут подниматься в среднем до +2..+3 градусов тепла днем, а ночью температура может падать в некоторые дни до 5 и 7 градусов ниже 0. Самым холодным днем в оставшиеся две недели станет 27 января. Днем ожидается до -1 градуса, а ночью будет -7.

Погода в Украине на январь

Однако уже начиная с февраля погода начнет постепенно налаживаться. Сильных морозов в последний месяц зимы не ожидается. Синоптики отмечают, что в феврале ожидается больше снежных дней, нежели в январе. Снег выпадет 2, 4 и 6 февраля. При этом 5 февраля пройдет дождь со снегом. Кроме того, в этом месяце предвидится и несколько дождливых дней. Их стоит ожидать 7, 15, 17 и 23 февраля.

Температура воздуха на протяжении всего месяца будет плюсовой. Однако в ночное время столбики термометров могут падать максимально до — 5 градусов в начале месяца. Затем плюсовая температура ночью начнется после 19 февраля.

Отмечается, что самым холодным днем в феврале станет второй его день. Температура воздуха днем будет достигать 0 градусов, а ночью — до -5.

Погода в Украине на февраль

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что синоптик Игорь Кибальчич рассказал, какой будет погода в Украине на Крещение.