Зимой страдают не только люди: как помочь комнатным растениям дожить до весны

Домашним растениям зимой необходим особый уход

Зима является сложным периодом не только для людей, но и для комнатных растений, страдающих от низких температур, нехватки света и других факторов, на которые мы зачастую не обращаем внимания.

Как говорится в материале Gardens illustrated, в это время растениям нужен особый уход, чтобы дать им возможность дожить до весны, когда теплая погода, свежий воздух и больше солнечного света дадут им новые силы для роста.

Сухой воздух

Центральное отопление, которое есть в большинстве украинских квартир, имеет свойство высушивать воздух в комнате, что неблагоприятно сказывается на растениях.

Опрыскивание в этом случае панацеей не является, поскольку его эффект слишком кратковременный, чтобы повлиять на ситуацию и, кроме того, этот способ может вызвать грибковые заболевания. Вместо этого можно поставить горшок на поднос с влажной галькой, песком или керамзитовыми камешками.

Как вариант, растения можно переместить в комнаты с повышенной влажностью, вроде ванной или кухни.

Также стоит помнить, что полки над батареей зачастую представляют верную смерть для ваших растений.

Освещение

Зимой длительность светового дня сокращается, а это значит, что растения получают меньше солнечного света, чем им необходимо. Поэтому стоит передвинуть их поближе к окнам, а также поднимать жалюзи или раздвигать шторы каждый раз когда восходит Солнце.

Помогут также светодиодные светильники, которые можно настроить на то, чтобы они включались каждый раз, когда становится темно, чтобы не делать это вручную.

Большинство растений стоит устанавливать на расстоянии в 30 сантиметров от источника света, но суккуленты можно ставить и ближе.

Полив

Зимой растение переходит в своеобразный "замедленный режим" и потребляет меньше воды и питательных веществ, а потому переувлажнение зачастую ведет к началу гниения корней и гибели растений.

Особенно это касается кактусов и суккулентов, которые надо поливать в зимние месяцы лишь когда земля в их горшке полностью пересохнет. В неотапливаемом помещении вода им может и вовсе не понадобиться.

Вредители

Зима для растений является стрессом, а это то состояние в котором они легче подвергаются нападению вредителей. Поэтому перед началом зимы растение надо тщательно осмотреть, особенно если вы забираете его с открытого балкона.

Осмотрите дно горшка на наличие спрятавшихся слизней, а листья на наличие тли и паутинных клещей. Чем раньше обнаружить заражение, тем легче с ним справиться.

Бороться с паразитами помогут специальные инсектициды и регулярное протирание листьев влажной тряпкой.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, надо ли мыть окна зимой и как правильно это делать, чтобы не повредить стекло и уплотнитель.