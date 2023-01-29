Настає справжня зима: відомий синоптик дав прогноз погоди на початок лютого в Україні

Вже найближчими днями в Україні помітно похолодає

Грудень 2022 та січень 2023 року загалом були теплішими за норму в Україні, через що багато хто вже забув, що таке справжня зима. Однак на початку лютого Україна опиниться під впливом атлантичних повітряних мас, і погода помітно зміниться.

Такий прогноз ексклюзивно для "Телеграфу" дав кандидат географічних наук, синоптик Ігор Кібальчич.

Протягом третьої декади січня погодні умови в нашій країні визначаються переважно полем підвищеного атмосферного тиску. Переважає хмарна погода, місцями з опадами і локальними туманами. У східних областях набагато менше хмарності, тому і добовий перебіг температури повітря більш виражений: від 7 – 12° морозу вночі до 1 – 4° тепла вдень. Сніговий покрив станом на 27 січня присутній лише у невеликій зоні, що охоплює високогірну частину Карпат, а також місцями у Вінницькій та Хмельницькій областях. Таким чином, з урахуванням ситуації, що склалася, січень 2023 року цілком можна назвати найбільш безсніжним у поточному столітті.

За новими розрахунковими даними, починаючи з 30 січня і орієнтовно до 3 лютого в Європейському регіоні активізуються західні процеси, в результаті яких в Україну почнуть надходити повітряні маси атлантичного походження. Атмосферний тиск помітно знизиться, стане більше хмарності і періодично випадатимуть опади у змішаній фазі (мокрий сніг, дощ, мряка, снігова крупа тощо). Крім того, зміниться вітровий режим – переважатимуть вітри переважно західної чверті, окремими днями з поривами до 15 – 20 м/с. Щодо температури повітря, то вона збережеться трохи вище за середні багаторічні показники і в нічний час становитиме -1…-6°С, вдень близько 0°С. У південних областях та Криму вночі близько -2…+3°С, удень +3…+8°С.

З 4 по 7 лютого внаслідок надходження холодніших повітряних мас з півночі, температурний фон в Україні знизиться на 3 – 6°С. Також є можливість встановлення снігового покриву в більшості областей. Таким чином, у першій декаді лютого є всі передумови для класичної зимової погоди зі снігом та помірними морозами.

На карті представлено прогностичне поле аномалій температури повітря в Європі на період з 27 січня до 3 лютого 2023 року:

Як повідомляв "Телеграф", початок лютого в Україні також ознаменується і сильною магнітною бурею.