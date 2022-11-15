Швидке похолодання та відлига у грудні: прогноз погоди в Україні на найближчий місяць

Прогноз погоди в Україні на листопад-грудень 2022 року

Незважаючи на те, що з наближенням зими погода в Україні стає все холоднішою, найближчого місяця істотних змін температури не передбачається.

Начальник відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Владислав Білик в інтерв’ю виданню НВ розповів, яким із погляду погоди буде найближчий місяць і чи чекати українцям потепління. За його словами, наприкінці листопада — у першій половині грудня не передбачається сильних холодів. Найнижче в цей період стовпчики термометрів опустяться найближчими вихідними. У ці дні країну огорнуть хмари, а повітря стане холоднішим.

Потім температурний режим в Україні перебуватиме у таких межах — удень невеликий плюс, уночі невеликий мінус. Максимально температура опуститься до -7 градусів, а в південних регіонах країни позначок нижче за нуль взагалі може і не бути. Зазначається, що упродовж тривалого часу в країні може бути дощова погода. Синоптик прогнозує опади через кожні 2-3 дні. Найбільша їхня кількість випаде на сході України.

Також Білик розповів, що найближчим часом не очікує на істотне тепло. Наступні 5-6 днів на Україну взагалі чекає похолодання, але й після цього періоду кардинальних змін у теплу сторону не передбачається.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, коли в Україні чекатиме снігової погоди.

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