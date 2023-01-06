Найсерйозніші морози цієї зими йдуть в Україну: похолодання торкнеться не всіх

В Україну йде хвиля холоду

Після відносно теплого початку січня в Україну йде похолодання, яке може опустити стовпчики термометра нижче -10 градусів в нічну пору. Втім, низку областей воно не торкнеться.

Як йдеться у прогнозі Gismeteo, найбільш прохолодно буде на півночі та сході нашої країни. Втім, хвиля холоду дістанеться і центральних областей.

У центральних та північних областях похолодання прийде різко, а в період між 6 та 7 січня температура повітря опуститься більш ніж на десять градусів. Однак період сильних морозів має закінчитися до понеділка, а легкі морози там залишатимуться аж до 14 січня, після якого прийде потепління та повернуться плюсові температури.

Погода у Києві у січні

Ще різкіше падіння температури повітря фіксуватиметься на сході, де подекуди можна буде побачити нижче -10 градусів вдень.

Погода у Харкові у січні

Погода у Дніпрі у січні

А ось до мешканців південних та західних областей хвиля холоду не дістанеться, а тому аж до кінця місяця там на стовпчиках термометра можна буде бачити стабільний плюс.

Погода у Львові у січні

Погода в Одесі у січні

Згідно з попередніми прогнозами синоптиків, це похолодання – останні серйозні морози поточної зими. Короткочасне падіння температури повітря також спостерігатиметься на початку лютого, проте останній місяць зими буде відносно теплим.