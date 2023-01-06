Тепла скоро не чекайте: на Україну насувається "друга хвиля" похолодання

Більш-менш комфортною погода буде лише на Старий Новий рік

Перші дні січня 2023 року порадували українців небувалим теплом, яке охопило всю територію країни. Однак незабаром синоптична ситуація почне кардинально змінюватись.

"Протягом 6 — 7 січня відбудеться істотна перебудова атмосферної циркуляції над Європейським континентом, внаслідок чого в Україну надійде морозне повітря арктичного походження", — пише у соціальній мережі синоптик Ігор Кібальчич.

Внаслідок змін, що очікуються, у західних областях 6 січня вночі пройдуть опади у вигляді дощу з переходом у сніг, удень місцями невеликий сніг. Увечері очікується припинення опадів. На дорогах подекуди ожеледиця. Температура повітря вночі 6 січня становитиме 0…+5 °С, вранці та вдень розпочнеться зниження до -4…+1 °С. На Різдво, 7 січня, внаслідок переміщення атлантичного циклону, очікуються опади у вигляді снігу та мокрого снігу, а у Львівській та Закарпатській областях — ще й з дощем. Температура повітря вночі становитиме -4...+1°С, днем -2...+3°С.

На півночі України вночі 6 січня очікується невеликий дощ із переходом у сніг. Вдень 6 січня та протягом 7 січня без опадів. На дорогах встановиться ожеледиця. Температура повітря вдень 6 січня знизиться до -8...-3°С, вночі 7 січня до -13...-8°С, Сумської області до -17°С. Вдень стовпчики термометрів покажуть -12...-7°С.

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У центральних областях 6 січня пройдуть опади переважно у вигляді дощу, вранці та вдень із переходом у мокрий сніг. Температура повітря вночі 6 січня становитиме +1...+6°С, днем почнеться зниження до -5...0°С. Протягом 7 січня опадів не передбачається, а температурне тло знизиться: вночі та вдень -10...-5 °С.

У південній частині України 6 січня очікується тепла погода із невеликим дощем. Температура повітря вночі становитиме +2…+7°С, удень +3…+8°С. Протягом 7 січня припинення опадів та зниження температури повітря: у нічний час -6...-1°С, вдень -3...+2°С.

У східній частині України 6 січня очікуються опади у вигляді дощу з поступовим переходом у сніг та мокрий сніг. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер західний із переходом на північний, 7 – 12 м/с. Температура повітря вдень 6 січня знизиться до -5...-0 °С, протягом 7 січня подальше зниження вночі до -16...-11 °С, вдень до -12...-7 °С.

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Надалі, всупереч попереднім прогнозам, тепло повернеться буквально на пару днів – на Старий Новий рік, а потім знову поступиться місцем холодам. Такий прогноз для Києва та області наводять спеціалісти сайту METEO.UA.

На заході країни також варто чекати на похолодання з середини місяця. Щоправда, "мінуси" будуть меншими.

У центральному регіоні суттєвого похолодання варто чекати на Водохреще.

І навіть південні області зазнають на собі всю "привабливість" руху холодного повітря з Арктики.

При цьому відносно слабкою втіхою можна вважати те, що у наших сусідів із країни-агресора холоди будуть набагато сильніші та зліші. На щастя, весна із її сюрпризами вже не за горами.