Важливі поради щодо приготування куті: як зробити, щоб страва довго зберігалася і не кисла

Цю страву рекомендують з’їдати у перший, а максимум — в другий день Різдва

На Святвечір господині ще здавна готують 12 пісних страв. Однак головною серед них є кутя. За неї беруться лише у гарному настрої, бо інакше страва не вдасться і своїм солодким смаком не порадує.

Як приготувати смачну кутю і зробити так, щоб вона не скисла на наступний день, розповідає papigutto.com.ua. Виявляється, окремі інгредієнти куті можуть забродити буквально за кілька годин.

Корисні поради щодо приготування куті

Вибираючи зерно для куті, обов’язково спробуйте його на смак, оскільки важливо, щоб воно не мало затхлих чи гіркуватих ноток. Не варто зберігати пшеницю у поліетиленовому пакеті, краще розсипте її на лляну серветку або перекладіть у банку з товстим дном. А промивати зерна в ідеалі варто було б не проточною водою з-під крана, а джерельною.

Оскільки кутя вариться досить довго, візьміть для її приготування каструлю з товстим дном, в ідеалі – чавунну, це забезпечить рівномірне прогрівання і не дозволить страві підгоріти. Альтернатива чавунному посуду – мультиварка.

Пшеницю, що вже закипіла, розмішують тільки один раз. Робити це постійно не потрібно — це просто марна трата часу.

Перетирати мак дідівським методом – справа виснажлива, можна спробувати замочити його на ніч у чистій холодній воді, а вранці, віджавши через марлю, перетерти його у кухонному комбайні.

Коли ви з’єднаєте усі інгредієнти куті, трохи підігрійте її, 10 хв у духовці в глиняному горщику – саме те, що треба. Так смак страви буде більш насиченим.

Якщо смачна кутя на Різдво вийшла занадто крутою (густою), розведіть її кип’яченою водою або узваром. Головне — доливайте рідину потроху, аби потім не думати, як загустити страву.

Родзинки у куті набухають і розмокають, втрачаючи значну частину смакових властивостей. Тому, якщо куті ви приготували багато, додавайте родзинки потроху, щоразу підмішуючи у нову порцію.

Чому кисне кутя і як це виправити

Довго зберігати кутю небажано, адже мак швидко запускає процес бродіння. Зберігати перетертий мак треба у холодильнику, як і вже приготовану кутю. Так само шкідливо діють і шматочки свіжих фруктів, якщо ви додавали їх до куті. Тому краще покласти всі ці інгредієнти безпосередньо перед подаванням страви на стіл.

Загалом кутю бажано з'їсти у перший чи на другий день Різдва. Максимальний термін її придатності (за умови, що всі попередні пункти ви виконали) — 5 днів. Зберігати цю страву потрібно у скляній банці у холодильнику.

Раніше ми розповідали, чим відрізняються голодна, щедра та багата кутя. Кожен із трьох видів цієї страви має свої особливості приготування і подається у певний день зимових Святок.