Самые серьезные морозы этой зимы идут в Украину: похолодание затронет не всех

В Украину идет волна холода

После относительно теплого начала января в Украину идет похолодание, которое может опустить столбики термометра ниже -10 градусов в ночное время. Впрочем, ряд областей оно не затронет.

Как говорится в прогнозе Gismeteo, наиболее прохладно будет на севере и востоке нашей страны. Впрочем, волна холода доберется и до центральных областей.

В центральные и северные области похолодание придет резко, а в период между 6 и 7 января температура воздуха опустится более чем на десять градусов. Однако период сильных морозов должен закончиться к понедельнику, а легкие морозы там будут оставаться вплоть до 14 января, после которого придет потепление и вернутся плюсовые температуры.

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Еще более резкое падение температуры воздуха будет фиксироваться на востоке, где местами можно будет увидеть ниже -10 градусов в дневное время суток.

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А вот до жителей южных и западных областей волна холода не доберется, а потому вплоть до конца месяца там на столбиках термометра можно будет видеть стабильный "плюс".

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Согласно предварительным прогнозам синоптиков, это похолодание последние серьезные морозы текущей зимы. Кратковременное падение температуры воздуха будет также наблюдаться в начале февраля, однако последний месяц зимы будет относительно теплым.