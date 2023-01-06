Самые серьезные морозы этой зимы идут в Украину: похолодание затронет не всех
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В Украину идет волна холода
После относительно теплого начала января в Украину идет похолодание, которое может опустить столбики термометра ниже -10 градусов в ночное время. Впрочем, ряд областей оно не затронет.
Как говорится в прогнозе Gismeteo, наиболее прохладно будет на севере и востоке нашей страны. Впрочем, волна холода доберется и до центральных областей.
В центральные и северные области похолодание придет резко, а в период между 6 и 7 января температура воздуха опустится более чем на десять градусов. Однако период сильных морозов должен закончиться к понедельнику, а легкие морозы там будут оставаться вплоть до 14 января, после которого придет потепление и вернутся плюсовые температуры.
Еще более резкое падение температуры воздуха будет фиксироваться на востоке, где местами можно будет увидеть ниже -10 градусов в дневное время суток.
А вот до жителей южных и западных областей волна холода не доберется, а потому вплоть до конца месяца там на столбиках термометра можно будет видеть стабильный "плюс".
Согласно предварительным прогнозам синоптиков, это похолодание последние серьезные морозы текущей зимы. Кратковременное падение температуры воздуха будет также наблюдаться в начале февраля, однако последний месяц зимы будет относительно теплым.