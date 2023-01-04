Ждать ли украинцам ранней весны: синоптики рассказали о погоде в феврале
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Какой будет погода в феврале
Зима в Украине уже установила несколько рекордов высокой температуры, и хотя погода в январе принесет период сильных морозов, февраль будет оставаться относительно теплым.
Как рассказала заведующая отделением прикладной метеорологии и климатологии УкрГМИ ГСЧС Украины Вера Балабух, средняя температура воздуха в феврале будет составлять от -2 градусов для северо-востока и +2 для юга Украины.
При этом она отметила, что вероятность вливания холодного арктического воздуха на территорию нашей страны все же существует, однако если такие похолодания и будут, то только на краткое время.
Примерно такая же картина обрисована в прогнозе Metoprog.
Согласно его данным, в западных областях легкие морозы сохраняться до средины февраля, после чего придет потепление.
В центральных и восточных областях минусовая температура днем будет наблюдаться практически до последней недели месяца, а ночные заморозки будут наблюдаться и в марте.
А вот в южной части нашей страны минусовую температуру можно будет наблюдать лишь ночью.
Как сообщалось ранее, погода в марте в Украине будет теплой в дневное время суток, однако ночные заморозки местами будут сохраняться вплоть до апреля.