До -20 градусов: синоптик назвал дату, когда в Украину придут морозы и снегопады

Настоящая зима в Украину всё же придет

На смену теплым первым дням января в Украине придут настоящие зимние морозы и снегопады. Смена погоды произойдет ближе к Рождественскому Сочельнику, который в Украине отмечают 6 января.

Начиная с 4 января, по всей Украине ожидается резкое похолодание. Средняя температура воздуха будет от +1 до +5 градусов в дневное время. Вместе с тем этот день выдастся дождливым, а в некоторых областях и с мокрым снегом. Об этом на своей странице в Facebook сообщил народный синоптик Станислав Щедрин.

"А с 6 числа (6 января, — Ред.) температура воздуха очень существенно упадет в северо-восточных областях ночью вплоть до -17-20, на западе Украины будет несколько теплее до -10-13", — отметил Щедрин.

По его словам, на остальной территории нашей страны столбики термометров будут опускаться до -10-16 градусов. Кроме того, в период с 6 по 11 января Украину накроют сильные снегопады и метели.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что синоптики удивили прогнозом погоды на февраль. В последний месяц зимы, который обычно бывает самым холодным, едва ли не каждый день будет держаться плюсовая температура.