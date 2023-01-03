Когда украинцам ждать весны: синоптики обещают сюрпризы

В середины марта наступит значительное потепление

Синоптики порадовали прогнозом погоды в Украине на первый месяц весны. После февраля, который может выдаться невероятно теплым, в марте ожидаются ежедневные "плюсы", но в некоторые дни все же еще останутся ночные заморозки.

Согласно прогнозу на сайте Meteoprog, в среднем по Украине в марте текущего года, начиная с 17 числа температура воздуха будет повышаться едва ли не с каждым днем. К концу месяца ожидается до +15 градусов. При этом ночью столбики термометров будут падать до +3 градусов.

Синоптики отмечают, что минимальная температура воздуха в дневное время в марте будет на уровне +7.. +8 градусов. Она продержится первые 8 дней месяца. В этот период ночью могут быть заморозки. В прогнозе указано, что температура может падать до -1 градуса в ночное время.

Что касается осадков, то на них март будет не богат. По предварительному прогнозу, в первый месяц весны будет только один дождливый день — 16 марта. В остальные дни погода будет или солнечной, или облачной.

Прогноз погоды на марта

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что народный синоптик Станислав Щедрин прогнозирует похолодание перед рождественскими праздниками. По его словам, температура воздуха в некоторых частях страны может доходить до -20 градусов.