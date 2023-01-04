Чи чекати українцям ранньої весни: синоптики розповіли про погоду в лютому

Якою буде погода у лютому

Зима в Україні вже встановила кілька рекордів високої температури, і хоча погода у січні принесе період сильних морозів, лютий залишатиметься відносно теплим.

Як розповіла завідувачка відділення прикладної метеорології та кліматології УкрДМІ ДСНС України Віра Балабух, середня температура повітря у лютому становитиме від -2 градусів для північного сходу та +2 для півдня України.

При цьому вона зазначила, що ймовірність вливання холодного арктичного повітря на територію нашої країни все ж таки існує, проте якщо такі похолодання і будуть, то лише на короткий час.

Приблизно така ж картина описана в прогнозі Metoprog.

За його даними, у західних областях легкі морози зберігатимуться до середини лютого, після чого прийде потепління.

Погода у Львові у лютому

У центральних та східних областях мінусова температура вдень спостерігатиметься практично до останнього тижня місяця, а нічні заморозки спостерігатимуться й у березні.

Погода в Києві у лютому

Погода в Харкові у лютому

Погода в Дніпрі в лютому

А ось у південній частині нашої країни мінусову температуру можна буде побачити лише вночі.

Погода в Одесі в лютому

Як повідомлялося раніше, погода у березні в Україні буде теплою вдень, проте нічні заморозки місцями зберігатимуться аж до квітня.