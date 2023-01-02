До -20 градусів: синоптик назвав дату, коли в Україну прийдуть морози та снігопади

Справжня зима в Україну все ж таки прийде

На зміну теплим першим дням січня в Україні прийдуть справжні зимові морози та снігопади. Зміна погоди відбудеться ближче до Різдвяного святвечора, який в Україні відзначають 6 січня.

Починаючи з 4 січня, по всій Україні очікується різке похолодання. Середня температура повітря буде від +1 до +5 градусів вдень. Водночас цей день буде дощовим, а в деяких областях і з мокрим снігом. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив народний синоптик Станіслав Щедрін.

"А з 6 числа (6 січня, — Ред.) температура повітря дуже суттєво впаде у північно-східних областях вночі аж до -17-20, на заході України буде дещо тепліше до -10-13", — зазначив Щедрін.

За його словами, на решті території нашої країни стовпчики термометрів опускатимуться до -10-16 градусів. Крім того, у період з 6 по 11 січня Україну накриють сильні снігопади та хуртовини.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що синоптики здивували прогнозом погоди на лютий. В останній місяць зими, який зазвичай буває найхолоднішим, чи не щодня триматиметься плюсова температура.