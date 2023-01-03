Коли українцям чекати весни: синоптики обіцяють сюрпризи
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У середині березня настане значне потепління
Синоптики втішили прогнозом погоди в Україні на перший місяць весни. Після лютого, який може видатися неймовірно теплим, у березні також очікуються щоденні "плюси", але в деякі дні все ж таки залишаться нічні заморозки.
Згідно з прогнозом на сайті Meteoprog, в середньому по Україні в березні поточного року, починаючи з 17 числа, температура повітря підвищуватиметься чи не з кожним днем. До кінця місяця очікується до +16 градусів. При цьому вночі стовпчики термометрів падатимуть до +3 градусів.
Синоптики зазначають, що мінімальна температура повітря вдень у березні буде на рівні +7.. +8 градусів. Вона протримається у перші 8 днів місяця. У цей час вночі можуть бути заморозки. У прогнозі вказано, що температура може падати до -1 градуса вночі..
Щодо опадів, то на них березень буде не багатий. За попереднім прогнозом, у перший місяць весни буде лише один дощовий день — 16 березня. У решту днів погода буде або сонячною, або хмарною.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що народний синоптик Станіслав Щедрін прогнозує похолодання перед різдвяними святами. За його словами, температура повітря в деяких частинах країни може сягати -20 градусів.