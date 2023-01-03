Коли українцям чекати весни: синоптики обіцяють сюрпризи

У середині березня настане значне потепління

Синоптики втішили прогнозом погоди в Україні на перший місяць весни. Після лютого, який може видатися неймовірно теплим, у березні також очікуються щоденні "плюси", але в деякі дні все ж таки залишаться нічні заморозки.

Згідно з прогнозом на сайті Meteoprog, в середньому по Україні в березні поточного року, починаючи з 17 числа, температура повітря підвищуватиметься чи не з кожним днем. До кінця місяця очікується до +16 градусів. При цьому вночі стовпчики термометрів падатимуть до +3 градусів.

Синоптики зазначають, що мінімальна температура повітря вдень у березні буде на рівні +7.. +8 градусів. Вона протримається у перші 8 днів місяця. У цей час вночі можуть бути заморозки. У прогнозі вказано, що температура може падати до -1 градуса вночі..

Щодо опадів, то на них березень буде не багатий. За попереднім прогнозом, у перший місяць весни буде лише один дощовий день — 16 березня. У решту днів погода буде або сонячною, або хмарною.

Прогноз погоди на березень

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що народний синоптик Станіслав Щедрін прогнозує похолодання перед різдвяними святами. За його словами, температура повітря в деяких частинах країни може сягати -20 градусів.