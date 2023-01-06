Тепла скоро не ждите: на Украину надвигается "вторая волна" похолодания

Более-менее комфортной погода будет только на Старый Новый год

Первые дни января 2023 года порадовали украинцев небывалым теплом, которое охватило всю территорию страны. Однако вскоре синоптическая ситуация начнет кардинально меняться.

"В течение 6 – 7 января произойдёт существенная перестройка атмосферной циркуляции над Европейским континентом, в результате чего в Украину поступит морозный воздух арктического происхождения", — пишет в социальной сети синоптик Игорь Кибальчич.

В результате ожидающихся изменений в западных областях 6 января ночью пройдут осадки в виде дождя с переходом в снег, днём местами небольшой снег. К вечеру ожидается прекращение осадков. На дорогах местами гололедица. Температура воздуха ночью 6 января составит 0…+5 °С, утром и днём начнётся понижение до -4…+1 °С. На Рождество, 7 января, в результате перемещения атлантического циклона, ожидаются осадки в виде снега и мокрого снега, во Львовской и Закарпатской областях с дождём. Температура воздуха ночью составит -4…+1 °С, днём -2…+3 °С.

На севере Украины ночью 6 января ожидается небольшой дождь с переходом в снег. Днём 6 января и в течение 7 января без осадков. На дорогах установится гололедица. Температура воздуха днём 6 января понизится до -8…-3 °С, ночью 7 января до -13…-8 °С, в Сумской области до -17 °С. Днём столбики термометров покажут -12…-7 °С.

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В центральных областях 6 января пройдут осадки преимущественно в виде дождя, утром и днём с переходом в мокрый снег. Температура воздуха ночью 6 января составит +1…+6 °С, днём начнётся понижение до -5…0 °С. В течение 7 января осадков не предвидится, а температурный фон снизится: ночью и днём -10…-5 °С.

В южной части Украины 6 января ожидается тёплая погода с небольшим дождём. Температура воздуха ночью составит +2…+7 °С, днём +3…+8 °С. В течение 7 января прекращение осадков и понижение температуры воздуха: в ночное время -6…-1 °С, днём -3…+2 °С.

В восточной части Украины 6 января ожидаются осадки в виде дождя с постепенным переходом в снег и мокрый снег. На дорогах местами гололедица. Ветер западный с переходом на северный, 7 – 12 м/с. Температура воздуха днём 6 января понизится до -5…-0 °С, в течение 7 января дальнейшее понижение ночью до -16…-11 °С, днём до -12…-7 °С.

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В дальнейшем, вопреки предыдущим прогнозам, тепло вернется буквально на пару дней – на Старый Новый год, а затем снова уступит место холодам. Такой прогноз для Киева и области приводят специалисты сайта METEO.UA.

На западе страны также стоит ждать похолодания с середины месяца. Правда, "минусы" будут меньше.

В центральном регионе существенного похолодания стоит ждать на Крещение.

И даже южные области испытают на себе всю "прелесть" движения холодного воздуха из Арктики.

При этом относительно слабым утешением можно считать то, что у наших соседей из страны-агрессора холода будут намного сильнее и злее. К счастью, весна с ее сюрпризами уже не за горами.