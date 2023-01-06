Важные советы по приготовлению кутьи: как сделать, чтобы блюдо долго хранилось и не кисло

Это блюдо рекомендуют съедать в первый, а максимум во второй день Рождества

На Сочельник хозяйки еще издавна готовят 12 постных блюд. Однако главным среди них является кутья. За нее берутся только в хорошем настроении, иначе блюдо не удастся и своим сладким вкусом не порадует.

Как приготовить вкусную кутью и сделать так, чтобы она не скисла на следующий день, рассказывает papigutto.com.ua. Оказывается, отдельные ингредиенты кутьи могут забродить буквально за несколько часов.

Полезные советы по приготовлению кутьи

Выбирая зерно для кутьи, обязательно попробуйте его на вкус, поскольку важно, чтобы оно не имело затхлых или горьковатых ноток. Не следует хранить пшеницу в полиэтиленовом пакете, лучше рассыпьте ее на льняную салфетку или переложите в банку с толстым дном. А промывать зерна в идеале стоило бы не проточной водой из-под крана, а родниковой.

Поскольку кутья варится достаточно долго, возьмите для ее приготовления кастрюлю с толстым дном, в идеале – чугунную, это обеспечит равномерное прогревание и не позволит блюду подгореть. Альтернатива чугунной посуде – мультиварка.

Уже закипевшую пшеницу размешивают только один раз. Делать это постоянно не нужно – это просто пустая трата времени.

Перетирать мак дедовским методом – дело утомительное, можно попытаться замочить его на ночь в чистой холодной воде, а утром, отжав через марлю, перетереть его в кухонном комбайне.

Когда вы соедините все ингредиенты кутьи, немного подогрейте ее, 10 мин в духовке в глиняном горшке – именно то, что нужно. Так вкус блюда будет насыщеннее.

Если вкусная кутья на Рождество получилась слишком крутой (густой), разведите ее кипяченой водой или компотом. Главное – доливайте жидкость понемногу, чтобы потом не думать, как загустить блюдо.

Изюм в кутье набухает и размокается, теряя значительную часть вкусовых свойств. Поэтому, если кутьи вы приготовили много, добавляйте изюм понемногу, каждый раз подмешивая в новую порцию.

Почему киснет кутья и как это исправить

Долго хранить кутью нежелательно, ведь мак быстро запускает процесс брожения. Хранить перетертый мак следует в холодильнике, как и уже приготовленную кутью. Так же вредно действуют на блюдо и кусочки свежих фруктов, если вы прибавляли их к кутье. Поэтому лучше положить все эти ингредиенты непосредственно перед подачей на стол.

В целом кутью желательно съесть в первый или второй день Рождества. Максимальный срок ее годности (при условии, что все предыдущие пункты вы выполнили) – 5 дней. Хранить это блюдо нужно в стеклянной банке в холодильнике.

Раньше мы рассказывали, чем отличаются голодная, щедрая и богатая кутья. Каждый из трех видов этого блюда имеет свои особенности приготовления и подается в определенный день зимних Святок.