Скорое похолодание и оттепель в декабре: прогноз погоды в Украине на ближайший месяц

Прогноз погоды в Украине на ноябрь-декабрь 2022 года

Несмотря на то, что с приближением зимы погода в Украине становится все холоднее, в ближайший месяц существенных изменений температуры не предвидится.

Начальник отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Владислав Билык в интервью изданию НВ рассказал, каким с точки зрения погоды будет ближайший месяц и ждать ли украинцам потепления. По его словам, в конце ноября — первой половине декабря не предвидится сильных холодов. Ниже всего в этот период столбики термометров опустятся в ближайшие выходные. В эти дни страну окутают облака, а воздух станет холодней.

Затем температурный режим в Украине будет находиться в таких пределах — днем небольшой плюс, ночью небольшой минус. Максимально температура опустится до -7 градусов, а в южных регионах страны отметок ниже нуля вообще может и не быть. Отмечается, что на протяжении долгого времени в стране может быть дождливая погода. Синоптик прогнозирует осадки через каждые 2-3 дня. Наибольшее их количество выпадет на востоке Украины.

Также Билык рассказал, что в ближайшее время не ожидает существенного тепла. Следующие 5-6 дней Украину и вовсе ждет похолодание, но и после этого периода кардинальных изменений в теплую сторону не предвидится.

Напомним, ранее мы писали о том, когда в Украине ждать снежной погоды.

Также мы сообщали о том, что синоптик дала обнадеживающий прогноз на зиму 2022-2023.