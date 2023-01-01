Приближается похолодание: синоптик рассказала, когда в Украине ожидать морозов

Синоптик дала прогноз на первую неделю января 2023

Погода в Украине в январе отличится температурными качелями в первую неделю месяца. Далеко не зимние "плюсы" сменит значительное похолодание. Произойти это может перед Рождественским сочельником.

Согласно прогнозу погоды украинского синоптика Натальи Диденко, который она опубликовала на своей странице в Facebook, 2 января столбики термометров еще будут показывать довольно высокую температуру воздуха. При этом, погода в Украине в понедельник будет, вероятнее, формироваться под влиянием сухого антициклона Leonhard, нежели мокрого Magdalene.

"К тому же наша территория еще и будет принадлежать завтра (2 января, — Ред.) теплому воздушному сектору, который, как почтенный старый кот, разлегся между атмосферными фронтами, что никак не могут "укусить" дождями или снегом", — сказала Диденко.

По её словам, 2 января практически по всей территории страны стоит ожидать от +7 до +12 градусов в дневное время. Чуть холоднее будет в Харьковской, Сумской, Черниговской и Киевской — от +6 до +9 градусов. Ночью ожидается в пределах +1+7 градусов. Порывистый ветер может быть в Карпатах, Луганской, Донбассе, Харьковщине.

Затем 4 и 5 января температура воздуха начнет заметно снижаться. По прогнозу синоптика, в четверг, 5 января, в Украине также ожидаются осадки.

В Укргидрометцентре сообщают, что 5 января многие области нашей страны накроет мокрый снег с дождем, но, при этом, температура воздуха будет оставаться "плюсовой".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что синоптики прогнозируют аномальную температуру воздуха в феврале. Последний месяц зимы будет больше похож на настоящую весну.