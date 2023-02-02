Туристка показала цены в Буковеле в разгар сезона

В Буковеле – разгар сезона катания на лыжах. Сколько стоят развлечения на главном горнолыжном курорте Украины, рассказала туристка.

Сезон катания на лыжах в Буковеле, где проводили рождественские праздники украинские звезды, по графику должен быть в полном разгаре. Также в Буковель отправилась туристка Ирина Мрийлыва, которая поделилась нынешними ценами на развлечения в курортном крае на своем ТиkTok канале.

Ирина, как опытная лыжница, не поражена нынешним сезоном. По ее словам, из-за плюсовой температуры 70% трасс не работают, поэтому оставшиеся подойдут больше для новичков. В то же время цены, несмотря на плохой сезон, не изменились. Туристка рассказала о стоимости катания на лыжах, показала ценники на подъемники, "Буковельские американские горки" и другие интересные вещи.

Катание на лыжах или сноуборде — 1300 грн в день

350 грн — аренда снаряжения

Этнопарк "Гуцулленд" — 250 грн билет для взрослого

Каток (45 минут катания):

Утром с 10:30 по 11:15 — 190 грн

Днем с 11:30 по 16:15 — 230 грн

Вечером с 17:00 по 21:45 — 310 грн

Сноутюбинг: 1 спуск — 90 грн, 5 спусков — 360 грн, 10 спусков — 590 грн

Родельбан (Буковельские американские горки) — 1 место 600 грн, 2 места 900 грн

"Хаски хаус" — 200 грн за "погладить собак", но если выпадет снег, то можно будет и прокатиться.

Подъемник: обычный, льготный, VIP

1 обзорный подъем — 200 грн , 150 грн, 400 грн

, 150 грн, 1 подъем — 400 грн , 300 грн, 800 грн

, 300 грн, 1 подъем мультилифт — 100 грн , 70 грн

, 70 грн 3 часа — 800 грн , 550 грн, 1600 грн

, 550 грн, Пол дня (08:30 по 13:30) — 1000 грн , 700 грн, 2000 грн

, 700 грн, Пол дня (11:30 по 16:30) — 1050 грн , 750 грн, 2100 грн

, 750 грн, Вечернее (15:50 по 19:30) — 1300 грн, 900 грн, 2600 грн

Подъемники в Буковеле

1 день (08:30 — 19:30) — 1300 грн , 900 грн, 2600 грн

, 900 грн, 2 дня — 2550 грн , 1800 грн, 5100 грн

, 1800 грн, 3 дня — 3650 грн , 2550 грн, 7300 грн

, 2550 грн, 4 дня — 4750 грн , 3300 грн, 9500 грн

, 3300 грн, 5 дней — 5750 грн , 4000 грн, 11500 грн

, 4000 грн, 6 дней — 6450 грн , 4500 грн, 12900 грн

, 4500 грн, 7 дней — 7250 грн, 5050 грн, 14500 грн

3 дня на выбор — 4150 грн , 2900 грн, 8300 грн

, 2900 грн, 5 дней на выбор — 6450 грн , 4500 грн, 12900 грн

, 4500 грн, 10 дней на выбор — 10450 грн , 7300 грн, 20900 грн

, 7300 грн, Brilliant — 23250 грн

Bukovel Card — 90 грн

Напомним, что в течение прошлого года в Буковеле значительно выросли цены на недвижимость. Этому способствовало изменение курса доллара, несмотря на то, что строительство не прекращалось. А если вы до сих пор не определились, как провести зимний отдых, наш гороскоп путешествий поможет вам сделать свой выбор.