Туристка показала цены в Буковеле в разгар сезона
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В Буковеле – разгар сезона катания на лыжах. Сколько стоят развлечения на главном горнолыжном курорте Украины, рассказала туристка.
Сезон катания на лыжах в Буковеле, где проводили рождественские праздники украинские звезды, по графику должен быть в полном разгаре. Также в Буковель отправилась туристка Ирина Мрийлыва, которая поделилась нынешними ценами на развлечения в курортном крае на своем ТиkTok канале.
Ирина, как опытная лыжница, не поражена нынешним сезоном. По ее словам, из-за плюсовой температуры 70% трасс не работают, поэтому оставшиеся подойдут больше для новичков. В то же время цены, несмотря на плохой сезон, не изменились. Туристка рассказала о стоимости катания на лыжах, показала ценники на подъемники, "Буковельские американские горки" и другие интересные вещи.
Катание на лыжах или сноуборде — 1300 грн в день
350 грн — аренда снаряжения
Этнопарк "Гуцулленд" — 250 грн билет для взрослого
Каток (45 минут катания):
- Утром с 10:30 по 11:15 — 190 грн
- Днем с 11:30 по 16:15 — 230 грн
- Вечером с 17:00 по 21:45 — 310 грн
Сноутюбинг: 1 спуск — 90 грн, 5 спусков — 360 грн, 10 спусков — 590 грн
Родельбан (Буковельские американские горки) — 1 место 600 грн, 2 места 900 грн
"Хаски хаус" — 200 грн за "погладить собак", но если выпадет снег, то можно будет и прокатиться.
Подъемник: обычный, льготный, VIP
- 1 обзорный подъем — 200 грн, 150 грн, 400 грн
- 1 подъем — 400 грн, 300 грн, 800 грн
- 1 подъем мультилифт — 100 грн, 70 грн
- 3 часа — 800 грн, 550 грн, 1600 грн
- Пол дня (08:30 по 13:30) — 1000 грн, 700 грн, 2000 грн
- Пол дня (11:30 по 16:30) — 1050 грн, 750 грн, 2100 грн
- Вечернее (15:50 по 19:30) — 1300 грн, 900 грн, 2600 грн
- 1 день (08:30 — 19:30) — 1300 грн, 900 грн, 2600 грн
- 2 дня — 2550 грн, 1800 грн, 5100 грн
- 3 дня — 3650 грн, 2550 грн, 7300 грн
- 4 дня — 4750 грн, 3300 грн, 9500 грн
- 5 дней — 5750 грн, 4000 грн, 11500 грн
- 6 дней — 6450 грн, 4500 грн, 12900 грн
- 7 дней — 7250 грн, 5050 грн, 14500 грн
- 3 дня на выбор — 4150 грн, 2900 грн, 8300 грн
- 5 дней на выбор — 6450 грн, 4500 грн, 12900 грн
- 10 дней на выбор — 10450 грн, 7300 грн, 20900 грн
- Brilliant — 23250 грн
- Bukovel Card — 90 грн
Напомним, что в течение прошлого года в Буковеле значительно выросли цены на недвижимость. Этому способствовало изменение курса доллара, несмотря на то, что строительство не прекращалось. А если вы до сих пор не определились, как провести зимний отдых, наш гороскоп путешествий поможет вам сделать свой выбор.