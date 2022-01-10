Катание на санках, пение и алкогольная кутья: украинские звезды встретили рождественские праздники в Карпатах (фото)

Украинские звезды на зимних каникулах успели прокатиться на лыжах, приготовить кутью и даже спеть щедривок.

Во время долгих новогодних праздников в украинских Карпатах отгремел яркий музыкальный фестиваль Winter Romantik Fest, собравший в Яремче целую плеяду украинских звезд. Вместо того чтобы проводить зимние каникулы в шумном Киеве, украинские селебрити отправились в заснеженные Карпаты и встретили там Новый год, Рождество и в целом прекрасно провели время.

В этом году на зимний фестиваль в Карпаты прибыли певцы Олег Собчук (группа "Скай"), Арсен Мирзоян и Виктор Павлик, актриса Ольга Сумская и актер Виталий Борисюк, певицы Тоня Матвиенко и Наталья Бучинская, также телеведущие "Завтрака с 1+1" и Руслан Сеничкин. Фестиваль Winter Romantik Fest, организатором которого является Romantik Spa Hotel, прошел в новом концертном зале на 1000 мест.

Ольга Сумская, Тоня Матвиенко и Людмила Барбир надели праздничные этнические наряды

Как отдыхают звезды в Карпатах

Курортный городок Яремче для своего зимнего отдыха звезды выбирают не зря. К примеру Ольга Сумская вместе с Виталием Борисюком являются заядлыми лыжникам и ежегодно отправляются покататься на трассу в Буковель. К счастью, от Яремче до Буковеля ехать всего час на машине.

Арсен Мирзоян выбрал менее травматический спорт и устроил пробежку вдоль живописной реки Прут, а также покатался со своей женой Тоней Матвиенко и детьми на санках. Певец радуется, что в этом году в Карпатах очень красивая снежная погода.

"Настоящая зима и настоящие эмоции! Когда бы я еще покачал на санках?", – смеется музыкант.

Предпочел катание на санках и фронтмен группы "Скай" Олег Собчук, также приехавший в Яремче вместе с семьей. "Сейчас в Карпатах настоящая зимняя рождественская сказка", — радуется певец.

Музыкальный фестиваль и праздничное пение

Событием, одновременно собравшим целый десант украинских звезд в Карпатах на новогодние и рождественские праздники стал фестиваль Winter Romantik Fest. Олег Собчук, Арсен Мирзоян, Виктор Павлик, Ольга Сумская и Виталий Борисюк, певицы Тоня Матвиенко и Наталья Бучинская развлекали гостей фестиваля своими выступлениями на большой сцене, а на Рождество приготовили вместе с украинцами праздничную кутью.

Гостей развлекали известные украинские артисты и звездные ведущие

Арсен Мирзоян устроил клубный концерт

Арсен Мирзоян и Тоня Матвиенко с ребенком

Виктор Павлик пел в новогоднюю ночь, а 6 и 7 января прошли большие праздничные программы с участием всех звезд. Артисты объединились в неожиданные дуэты – первым стал дуэт Олега Собчука и телеведущего Руслана Сеничкина. Вместе они спели песню "Легковесная" и сорвали шквал аплодисментов. Выяснилось, что это излюбленная песня телеведущего из репертуара группы "Скай". Зрители были в восторге от дуэта, ведь у Руслана оказывается неплохой голос.

Следующим дуэтом стала народная песня "Добрий вечір тобі", которую спели Тоня Матвиенко и Олег Собчук. Еще им дуэтом стала песня Арсена Мирзояна "Іграшкова зброя", которую он исполнил с Олегом Собчуком.

Конкурс на лучшую кутью

Украинские звезды соревновались в конкурсе на лучшую кутью

В этом году на яремчанском фестивале звезды традиционно соревновались за звание лучшего кулинара и вкусную кутью. Задание усложнилось тем, что к углу нужно было добавить нетрадиционный элемент. Ольге Сумской выпало добавить в угол кардамон и корицу: "Ничего страшного, — засмеялась актриса, — корица не испортит нашу кутью, а только придаст особого шарма".

Наталья Бучинская выпало добавить к углу бренди, Руслану Сеничкину и Людмиле Барбир – черного перца, а Тони Матвиенко и Арсену Мирзояну – сушеные вишни. "Наша кутья в семье всегда была несколько водянистой не сладкой, потому что мы не добавляли мед, компот или сахар, — говорит Тоня Матвиенко, — а вот мак нужно было хорошо потереть, чтобы он пустил молочко".

Тоня Матвиенко приготовила кутью с вишнями

Победила в конкурсе кутья Натальи Бучинской с алкоголем. "Мы победили наверняка потому, что наша кутья была не только с бренди, но еще и с любовью, — говорит Наталья Бучинская, — мне помогали готовить на сцене кутью молодая пара — парень и девушка. Они недавно обручились, может поэтому у нас приготовление произошло с большим чувством и теплом. Я лично очень люблю кутью — на Рождество она невероятно вкусная и особенная".

Наталья Бучинская приготовила кутью вместе с молодоженами

"Сегодня мы можем сказать, что Карпаты зазвучат по-новому, — рассказал основатель фестиваля Winter Romantik Fest и владелец Romantik Spa Hotel Иван Гаврон. — На Новый год и Рождество мы открыли современный и комфортный концерт-холл с самым современным звуком и светом. Отныне здесь будут проходить большие концерты и представления. Концертный холл может работать в режиме конференций и конгрессов, как всеукраинского формата, так и международного".

Аукцион старинных икон

На фестивале также состоялся ежегодный аукцион в рамках проекта "Спасем сокровища вместе". Реставратор и автор проекта Валерий Твердохлеб представил три реставрированных иконы, за которые удалось собрать 154 000 гривен.

Как рассказал автор проекта Валерий Твердохлеб, на аукционе были представлены иконы 19 века. Эти святые образы пережили две мировые войны и с исторической и художественной точки зрения имеют большую ценность и обладают очень сильной энергетикой. Самым дорогим стал лот Святой Николай, проданный за 80 тысяч гривен. Эти средства пойдут на реставрацию и обновление коллекции Ивано-Франковского краеведческого музея.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский во время зимних праздников также посетил Карпаты. Глава государства приехал в Буковель, где катался на лыжах. Интересно, что он остановился в той же гостинице, где раньше гостил миллиардер Игорь Коломойский.