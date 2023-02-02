Туристка показала ціни у Буковелі у розпал сезону

У Буковелі — розпал сезону катання на лижах. Скільки коштують розваги на головному гірськолижному курорті України, розповіла туристка.

Сезон катання на лижах у Буковелі, де проводили різдвяні свята українські зірки, за графіком має бути у повному розпалі. Також до Буковелі відправилася туристка Ірина Мрійлива, яка поділилася нинішніми цінами на розваги у курортному краю на своєму ТіkTok каналі.

Ірина, як досвідчена лижниця, не вражена цьогорічним сезоном. За її словами, через плюсову температуру 70% трас не працюють, тож ті що лишилися підійдуть більше для новачків. Водночас ціни, попри поганий сезон, не змінилися. Туристка розповіла про вартість катання на лижах, показала цінники на підйомники, "Буковельські американські гірки" та інші цікаві речі.

Катання на лижах або сноуборді — 1300 грн на день

350 грн — оренда спорядження

Етнопарк "Гуцулленд" — 250 грн квиток для дорослого

Ковзанка (45 хвилин катання):

Зранку з 10:30 по 11:15 — 190 грн

Удень з 11:30 по 16:15 — 230 грн

Ввечері з 17:00 по 21:45 — 310 грн

Сноутюбінг: 1 спуск — 90 грн, 5 спусків — 360 грн, 10 спусків — 590 грн

Родельбан (Буковельські американські гірки) — 1 місце 600 грн, 2 місця 900 грн

"Хаскі хаус" — 200 грн за "погладити собак", але якщо випаде сніг, то можна буде і покататися.

Підйомник: звичайний, пільговий, VIP

1 оглядовий підйом — 200 грн , 150 грн, 400 грн

, 150 грн, 1 підйом — 400 грн , 300 грн, 800 грн

, 300 грн, 1 підйом мультиліфт — 100 грн , 70 грн

, 70 грн 3 години — 800 грн , 550 грн, 1600 грн

, 550 грн, Пів дня (08:30 по 13:30) — 1000 грн , 700 грн, 2000 грн

, 700 грн, Пів дня (11:30 по 16:30) — 1050 грн , 750 грн, 2100 грн

, 750 грн, Вечірнє (15:50 по 19:30) — 1300 грн, 900 грн, 2600 грн

Підйомники у Буковелі

1 день (08:30 — 19:30) — 1300 грн , 900 грн, 2600 грн

, 900 грн, 2 дні — 2550 грн , 1800 грн, 5100 грн

, 1800 грн, 3 дні — 3650 грн , 2550 грн, 7300 грн

, 2550 грн, 4 дні — 4750 грн , 3300 грн, 9500 грн

, 3300 грн, 5 днів — 5750 грн , 4000 грн, 11500 грн

, 4000 грн, 6 днів — 6450 грн , 4500 грн, 12900 грн

, 4500 грн, 7 днів — 7250 грн, 5050 грн, 14500 грн

3 дні на вибір — 4150 грн , 2900 грн, 8300 грн

, 2900 грн, 5 днів на вибір — 6450 грн , 4500 грн, 12900 грн

, 4500 грн, 10 днів на вибір — 10450 грн , 7300 грн, 20900 грн

, 7300 грн, Brilliant — 23250 грн

Bukovel Card — 90 грн

Нагадаємо, що протягом минулого року у Буковелі значно зросли ціни на нерухомість. Цьому сприяла зміна курсу долара, попри те, що саме будівництво не припинялося. А якщо ви досі не визначилися, як провести зимовий відпочинок, наш гороскоп подорожей допоможе вам зробити свій вибір.