Ціни на житло стрімко зростають: де в Україні найсильніше і чому

Ціни на нерухомість у деяких регіонах підіймаються

На тлі повномасштабного вторгнення росії в Україну попит на житло на західноукраїнських землях зріс до небес через наплив внутрішньо переміщених осіб зі східних областей. Після кількох місяців височенних цін нарешті відбулося відносне затишшя. Проте, ціни на покупку нерухомості можуть здивувати.

Рієлтор Сергій Сливка розповів, що ж зараз відбувається на ринку та які цьому причини.

За його словами, злетіли ціни на житло в основному у Львові, Ужгороді, Івано-Франківську, Луцьку, Хмельницькому, Чернівцях, тобто в тих самих місцях, де приймалася найбільша кількість переселенців.

У Львові та області середня ціна за квадратний метр на первинному ринку нерухомості в березні 2022 року була 26 200 грн, тоді як у серпні вже становила 34 600 грн. На первинному ринку в Ужгороді — 27 000 грн проти 39 800 і в Чернівцях — 23 900 грн проти 32 700.

Ціни зростають і в Карпатському регіоні в селах Буковель, Яблуниця, Татарів, Поляниця, які давно є найпопулярнішими місцями зимового відпочинку українців.

За словами експерта, у березні—квітні багато будівельних майданчиків у регіоні зупинилися. Однак, спостерігався наплив платоспроможних переселенців, тому деякі забудовники майже не припиняли робіт, а ціни притримували на довоєнному рівні.

"Але треба врахувати зростання курсу долара — у середньому він піднявся на 15–20% на первинному ринку станом на кінець літа. У гривневому еквіваленті відбулося зростання цін на 40%", — зазначив Сливка.

Проте, він нагадує, що після виходу російських військ з Київського, Чернігівського та Сумського регіонів частина переселенців виїхала і ціни значно впали, як і попит.

Експерт вважає, що на такий стрибок цін на нерухомість на заході України вплинуло три чинники:

Аби вирішити проблему з тимчасовим житлом, багато українців викуповували житло в селах, де зазвичай не було високого попиту на покупки. "Відпали" регіони, які останніми роками відзначалися бумом на нерухомість, — Одеський та Київський, тож тепер більша частка покупок приходиться на західні області. Інфляція та зростання вартості будівельних матеріалів. Сергій Сливка розповідає, що за останній місяць зайшли дуже багато інвесторів у пошуках нових проєктів. Буковель і все, що навколо Буковеля, чекає зростання і цін, і пропозицій, і попиту.

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