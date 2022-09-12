Від 5000 гривень та 1500 доларів – за скільки можна орендувати житло недалеко від Києва

Скільки коштує зняти житло в Київській області — ріелтори чекають зростання цін

На відміну від купівлі-продажу нерухомості ринок її оренди в Україні продовжує зростати. До того ж зі зростанням безпеки проживання змінився регіон-лідер, де воліють селитися українці. Якщо колись це була Львівська область, то тепер Київська.

Як розповіла "Телеграфу" ріелтор Олена, яка працює в містах Обухів, Україна, селищі Конча-Заспа та частково самому Києві, найсильніше "просіла" купівля-продаж житла. Приблизно на 20-30% як за цінами, які готові давати покупці, так і за попитом. Ситуація у містах області краща. Там ціна оренди практично не змінилася або впала трохи – до 10%. А попит підтримується за рахунок біженців із східних регіонів.

"Залежно від стану житла можуть просити від 4-5 тисяч гривень за 1-кімнатну, але стан зазвичай дуже середній — до 8 тисяч за пристойне житло. Двокімнатні квартири починаються приблизно з 7 тисяч гривень, а за трикімнатну можуть попросити до 15 тисяч гривень Якщо дозволяє бюджет можна зняти будиночок у Конча-Заспі, але для цього потрібно від 1500-2000 доларів на місяць", — каже співрозмовник "Телеграфа".

Тим часом ринку оренди нерухомості восени прогнозують нове зростання цін.