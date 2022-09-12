От 5000 гривен и 1500 долларов - за сколько можно арендовать жилье недалеко от Киева

Сколько стоит снять жилье в Киевской области — риелторы ждут роста цен

В отличии от купли-продажи недвижимости, рынок ее аренды в Украине продолжает расти. К тому же с ростом безопасности проживания, изменился регион-лидер, где предпочитают селиться украинцы. Если прежде это была Львовская область, то теперь Киевская.

Как рассказала "Телеграфу" риелтор Елена, работающая в городах Обухов, Украина, поселке Конча-Заспа и частично самом Киеве, сильнее всего "просела" купля-продажа жилья. Примерно на 20-30% — как по ценам, которые готовы давать покупатели, так и по спросу. Ситуация в городах области лучше. Там цена аренды практически не изменилась или упала незначительно – до 10%. А спрос поддерживается за счет беженцев из восточных регионов.

"В зависимости от состояния жилья могут просить от 4-5 тысяч гривень за 1-комнатную, но состояние обычно весьма среднее — до 8 тысяч за пристойное жилье. Двухкомнатные квартиры начинаются примерно с 7 тысяч гривень, а за трехкомнатную могут попросить до 15 тысяч гривень. Если позволяет бюджет можно снять домик в Конча-Заспе, но для этого нужно от 1500-2000 долларов в месяц", — говорит собеседник "Телеграфа".

Тем временем рынку аренды недвижимости осенью прогнозируют новый рост цен.