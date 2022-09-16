Знижка до 20% — які квартири можна буде купити восени дешевше

За словами забудовників, зараз саме час купувати квартиру — продавці готові йти на знижки

На ринку нерухомості України триває криза, викликана війною з росією, в ході якої попит на купівлю нового житла українцями впав, за підрахунками девелоперів, до 10% від довоєнного рівня. Ще більш актуальним це питання стало після ракетних ударів, завданих агресорами 11-12 вересня по об’єктах енергетичної інфраструктури.

Як повідомив "Телеграфу" Володимир Семенцов, співзасновник та керуючий партнер компанії INSPI Development, часткове пожвавлення покупців можливе із запуском з 1 жовтня нової державної іпотечної програми для окремих верств населення під 0-7% річних.

"За умови ефективного впровадження нової пільгової іпотечної програми, у найближчі місяці інтерес покупців до первинного ринку житла може дещо зрости, але переважно в західних областях України. Однак не йдеться про якийсь "прорив". Зростання попиту потенційно може становити лише додаткові 2 -3%", — вважає Володимир Семенцов.

За його словами, найбільше покупців цікавлять об’єкти на рівні готовності 80% і вище (ЖК, в яких триває процес внутрішнього оздоблення, приєднання до інженерних мереж, облаштування прибудинкової території тощо) з очікуваним періодом введення в експлуатацію до 6 місяців. Найбільш популярними стануть 1- та 2-кімнатні квартири площею 40-60 квадратних метрів.

Ще одним приємним бонусом для покупців стане той факт, що хоча зростання цін за останній час склало не менше 30% у гривні, реальному покупцеві девелопери готові продати житло з 15-20% знижкою.

З набранням чинності новим законом, який зобов’язує будувати нові житлові будинки з бомбосховищами, зростання цін на житло може становити 10-15%.