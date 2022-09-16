Скидка до 20% - какие квартиры можно будет купить осенью дешевле

По словам застройщиков сейчас самое время покупать квартиру — продавцы готовы идти на скидки

На рынке недвижимости Украины продолжается кризис, вызванный войной с рф, в ходе которой спрос на покупку нового жилья украинцами упал, по подсчетам девелоперов, до 10% от довоенного уровня. Еще актуальнее этот вопрос стал после ракетных ударов, нанесенных агрессорами 11-12 сентября по объектам энергетической инфраструктуры.

Как сообщил "Телеграфу" Владимир Семенцов, соучредитель и управляющий партнер компании INSPI Development, частичное оживление покупателей возможно с запуском с 1 октября новой государственной ипотечной программы для отдельных слоев населения под 0-7% годовых.

"При условии эффективного внедрения новой льготной ипотечной программы, в ближайшие месяцы интерес покупателей к первичному рынку жилья может несколько возрасти, но преимущественно в западных областях Украины. Однако речь не идет о каком-то "прорыве". Рост спроса потенциально может составить только дополнительные 2-3%", — считает Владимир Семенцов.

По его словам, больше всего покупателей интересуют объекты на уровне готовности 80% и выше (ЖК, в которых продолжается процесс внутренней отделки, присоединение к инженерным сетям, обустройство придомовой территории и т.п.) с ожидаемым периодом ввода в эксплуатацию до 6 месяцев. Наиболее популярными станут 1-и 2-комнатные квартиры площадью в 40-60 квадратных метров.

Еще одним приятным бонусом для покупателей станет тот факт, что хотя рост цен за последнее время составил не менее 30% в гривне, реальному покупателю девелоперы готовы продать жилье с 15-20% скидкой.

С вступлением в силу нового закона, обязывающего строить новые жилые дома с бомбоубежищами, рост цен на жилье может составить 10-15%.